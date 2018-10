UeD, Tina mette in scena uno show e Maria ci sta: il pubblico impazzisce

Uomini e Donne, Tina Cipollari con la complicità di Maria De Filippi fa impazzire il pubblico

Il Trono Over continua a sorprendere il pubblico che segue Uomini e Donne. Ancora una volta, sui social i telespettatori impazziscono per quanto accade in studio. Scendendo nel dettaglio, nel corso della puntata del 29 ottobre, Tina Cipollari mette su uno show che vede anche coinvolta Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, questa volta decide di non fermare le intenzioni dell’opinionista e partecipa anche lei a ciò che accade. Tina dà il meglio di sé mentre Gemma rivela a tutti che ha sentito molto la mancanza di Rocco, il quale ha deciso di chiudere la conoscenza con lei. La Galgani ha tentato di trovare la pace con il cavaliere, non riuscendo però nell’intento. A questo punto, Gemma rivela di essersi fatta da parte. Non appena Fredella entra in studio, la Cipollari raggiunge il centro dello studio e chiede si spegnere il microfono della Galgani. L’opinionista porta poi Rocco a sedersi al suo posto, lei prende la sua sedia rossa e si posiziona di fronte a lui.

A questo punto si aggiunge anche Gemma, la quale prende la sua sedia e si inserisce nel “gruppo”. Ma ecco che arriva inaspettato anche il gesto di Maria. La conduttrice decide di prendere la sedia rossa della Galgani e di sedersi a fianco a Tina. Tutti e quattro, con accanto Tinì e Gianni, mettono su un vero e proprio show. Tante sono le risate del pubblico che sui social si lascia andare a commenti positivi sul Trono Over. I telespettatori arrivano anche a ringraziare sia la De Filippi che la Mediaset per questa particolare puntata. Nonostante ci siano utenti che apprezzino quanto accade, ecco che qualcuno scrive qualche commento negativo. “La cosa sta diventando abbastanza ridicola”, si legge sui social.

Uomini e Donne: la lotta tra Gemma Galgani e Tina Cipollari funziona ancora

“Che puntatone”, scrive il pubblico sui social. Il coinvolgimento di Maria al centro dello studio viene pienamente apprezzato dai telespettatori, sebbene ci sia qualcuno che non vede bene il tutto. “È tutto così surreale che sembra arte contemporanea”, un utente scrive ancora su Twitter. Una puntata scoppiettante, grazie all’ironia di Tina e la complicità di Maria. Inoltre, le espressioni di Gemma hanno reso la situazione più interessante per il pubblico. Lacrime e ancora lacrime per la dama, che a fine puntata riceve il supporto di un medico che interviene in studio.