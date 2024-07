UeD, Teresanna: web contro il suo look premaman. Reazione epica

Teresanna Pugliese, ex volto noto di Uomini & Donne, ha dovuto fare un lungo post in cui si difendeva dall’odio mediatico ricevuto negli scorsi giorni. Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo bene la situazione. Teresanna è incinta del suo secondo figlio. Ha passato un lungo periodo complicato prima di rimanere nuovamente incinta. E poi quando è arrivato il giorno del test positivo ha dovuto aspettare dei mesi prima di rivelarlo. Il motivo? Aveva avuto delle problematiche che avrebbero potuto causare l’aborto. Per cui ha preferito aspettare ed essere sicura che tutto stesse procedendo per il meglio. Ora lei è alla fine del suo viaggio, felice e in attesa che arrivi il bebè. Ha festeggiato il suo compleanno ed ha postato poche ore fa le foto dei festeggiamenti. Il web a quel punto si è scatenato.

Una lunga lista di commenti velenosi hanno accompagnato le foto di Teresanna. I motivi di queste parole al vetriolo sono dovuti al look dell’ex tronista. Infatti la bella Teresanna sfoggiava dei lunghi pantaloni neri a zampa e una maglietta rossa aperta sul davanti. L’apertura, tattica, lasciava uscire la pancia. Insomma le critiche erano tutte legate al fatto che avesse mostrato la pancia. La messa in mostra, a detta loro, risultava volgare. Ecco le parole che Teresanna ha ricevuto: “L’esibizione della pancia non mi piace”, “imbarazzante e volgare” e poi ancora “Disgusto totale, dovrebbe essere un momento intimo!”.

La risposta di Teresanna agli haters lascia tutti senza parole

E questa è solo una piccola parte dei commenti che Teresanna ha dovuto leggere e che ha deciso di ri-postare. Si perché Teresanna, lo sappiamo bene, ha un carattere forte e certo non le manda a dire. Per cui in un post successivo, che risponde alle critiche, la Pugliese scrive: “Accolgo le critiche e sono consapevole che le riceverò sempre e comunque. Ma resto lo stesso colpita da tanta superficialità. Parlo a nome delle donne come me, dove il pudore va ben oltre la maglia corta!”. Poi continua affermando che i festeggiamenti erano anche per la sua “pancia” che ha dovuto affrontare mille peripezie per essere lì. Poi aggiunge:

Scandalizzatevi per la violenza di genere, per la mercificazione del proprio corpo, per le guerre, per l’infanzia abbandonata, per la povertà, per gli ammalati bisognosi di cure, per la fame nel mondo e per chi come voi ancora vive in un pensiero prigioniero che ammala la società!”

E sinceramente siamo d’accordo con lei. Sembra che i social diano diritto a tutti di dire la propria senza però prima accendere il cervello. Teresanna è una donna, una mamma e attende con gioia l’arrivo del nuovo bebè. Deve avere diritto ad essere ciò che desidera e a mostrarsi come vuole. Se posta delle foto del suo compleanno per la gioia di condividerle con chi ama non deve per forza subire l’odio altrui. Ha fatto bene a rispondere senza eccedere e a prendere in giro chi l’ha criticata. Basterebbe poco per essere migliori, delle volte basterebbe tacere.