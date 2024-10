UeD, Stefano a Chi l’ha visto: “Sparita mia moglie”. Web: “Ma è lui!”

Ieri sera durante la trasmissione Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli il pubblico ha riconosciuto Stefano, partecipante di Uomini e Donne di una delle scorse edizioni. Nessuno se lo aspettava e i social si sono riempiti di commenti di persone incredule di vederlo lì, nella puntata di mercoledì 9 ottobre intervistato dai giornalisti.

Pasquale è stato uno dei protagonisti più amati del dating-show di Maria De Filippi, sedutosi per oltre quattro anni tra il parterre maschile, luogo in cui provava a trovare l’amore della sua vita nonostante l’età avanzata. Il suo nome intero è Pasquale Stefano Mella e ad oggi ha ben 94 anni. Ma perchè Stefano di Uomini e Donne è andato a Chi l’ha visto?

Stefano di Uomini e Donne chiama la Sciarelli: “Non so dove sia mia moglie”

L’ex partecipante del noto programma di Canale 5 ha chiamato il team di Federica Sciarelli per ritrovare la sua compagna, che dopo essere partita per un viaggio, non ha più fatto ritorno a casa da lui. Ma andiamo con ordine. Stefano si è sposato con una donna di origini cubane, mentre si trovava in Africa. La donna gli è stata presentata dal figlio, e il matrimonio è avvenuto in fretta e furia, forse troppo, dato che i due sono convolati a nozze dopo soli tre giorni dal primo incontro!

Come ha spiegato la Sciarelli, è stato il figlio residente a Berlino a consigliargli di risposarsi con la cugina della sua fidanzata, Niruka. Quest’ultima ha 54 anni e vive abitualmente in una zona dell’Africa, ma non è innamorata di lui come il povero Stefano capirà dopo poco tempo dall’unione. Ebbene, dopo soli due mesi dal fatidico “sì”, la donna chiede dei soldi all’uomo per partire verso Berlino a trovare la famosa “cugina”, ma dopo quel viaggio e un tocca e fuga in Italia, la donna è ripartita per Cuba e non è più tornata.

Ai microfoni di Chi l’ha visto? il racconto di Stefano è stato straziante: l’anziano ha spiegato di aver speso tanti soldi, oltre 15mila euro per i viaggi di Naruka, nonostante lei non sia mai stata riconoscente nei suoi confronti. Oggi l’ex partecipante di Uomini e Donne sta muovendo le carte per procedere alla separazione, ma ammette che se la moglie dovesse ritornare, la accetterebbe senza esitazione.

“Ho speso 15 mila euro per i suoi viaggi. Lei con me non si è comportata bene ma le voglio sempre bene. Vi ho chiamato anche se non è scomparsa perché vorrei che tornasse. Sono andato dall’avvocato per fare la separazione, ma se mi chiama io l’accetto lo stesso”

Poi, dopo aver ricordato ai giornalisti di aver partecipato a Uomini e Donne e a C’è Posta per te, aggiunge: