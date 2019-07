UeD, Sonia Lorenzini si sfoga: “Cacciata da una signora”, ma è lei sotto accusa

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini protagonista di uno spiacevole episodio: il racconto dell’ex tronista

Spiacevole episodio per Sonia Lorenzini di Uomini e Donne. L’ex tronista è stata infatti mandata via, pare in malo modo, da un santuario. Lei si trovava lì per scattare delle foto, perché, ha spiegato, il posto è davvero molto bello. Non era quindi dentro la chiesa, ma pare che una signora l’abbia mandata via anche perché era poco vestita, secondo il parere della signora in questione. “Comunque si copra”, avrebbe urlato la signora a Sonia dicendole di uscire dal cancello. Dal racconto si intuisce che il santuario stesse per chiudere, ma comunque Sonia non riesce ancora oggi a capacitarsi dell’accaduto. Si è sentita aggredita, in pratica. Ha raccontato l’accaduto tra le sue stories su Instagram ieri, ma è tornata sull’argomento anche oggi.

Sonia Lorenzini cacciata da un santuario, lei si sfoga ma piovono critiche su Instagram

“Non mi era mai successa una cosa del genere”, ha detto oggi Sonia a proposito dell’episodio del santuario. Stamattina insomma Sonia è ancora sconvolta per ciò che le è accaduto. Ne ha riparlato anche postando una nuova foto su Instagram: “Non sto sorridendo a voi… è che dopo essermi presa della scostumata da una signora e dopo esser stata cacciata da un santuario, stavo improvvisavano uno shooting lungo il ponte della Vittoria a Verona e c’era la gente che mi guardava male dalle auto”. Il suo racconto comunque ha scatenato la reazione di alcuni fan, o non fan, che hanno risposto alla sua storia. Una persona in particolare era in disappunto con ciò che ha detto Sonia. Questo il messaggio che le è arrivato tra i Direct: “Le chiese sono un posto di culto non di turismo, ci vuole rispetto. Se non ci arrivi non c’è niente da commentare”.

Sonia Lorenzini criticata, la risposta: “Conosco benissimo il rispetto”

Lei ha risposto al messaggio, postando poi il tutto tra le stories. La sua risposta è stata questa: “E dove avrei mancato di rispetto? A) non mi sento nu.a anzi… sono più coperta di quando esco d’inverno. B) Non ero dentro la chiesa ma fuori dal santuario. C) Conosco benissimo il rispetto e come tutti quelli che ne sanno qualcosa lo porto a chi per primo lo porta a me a prescindere”. La persona del commento precedente, probabilmente, parlava di rispetto verso i luoghi di culto e non verso altre persone. Infine Sonia Lorenzini ha scritto: “Le persone appunto che si recano a pregare che hanno fede e via dicendo non si rivolgono di certo con i toni con cui si è rivolta a me la signora in questione solo perché non avevamo capito che chiudevano i cancelli”.