UeD, Rosica svela: “Mario protetto da redazione per un motivo”

Se lo stanno chiedendo in tanti ma la risposta sembra lontana ad arrivare: “Mario Cusitore è protetto dalla redazione di Uomini e Donne?“. Nell’ultimo anno il bel partenopeo ed ex speaker di Radio Kiss Kiss si è dato in tutto e per tutto agli studi di Maria De Filippi, inizialmente nel percorso di corteggiatore di Ida Platano e poi come membro effettivo del parterre maschile. Ma come mai il pubblico ha dei dubbi sul comportamento di Maria De Filippi nei suoi confronti?

Da un po’ di tempo i fan del programma hanno notato un certo favoritismo verso Mario Cusitore, per diversi motivi. Ricordiamo tutti il clamoroso tradimento alla Platano durante il trono dello scorso anno, e la reazione stranamente pacata della De Filippi, che ha quasi sorvolato sul comportamento del concorrente. Il pubblico l’ha additata subito, ricordando quanto per molto meno la conduttrice abbia cacciato in malo modo diversi membri del programma. È bastato pochissimo alcune volte per vedere buttati fuori dallo studio di Uomini e Donne: una parola fuori posto o un piccolo sospetto scatenavano il caos da parte di Tina Cipollari, Gianni Sperti e della stessa Queen che non aspettava molto per allontanarli dal dating show.

Nelle ultime ore Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha lanciato una suggestione in una storia su Instagram scrivendo:

“Mario è più protetto e coperto di Armando, e ho detto tutto!”

In effetti lo stesso dubbio era sorto ai telespettatori per quanto riguarda Armando Incarnato, che per anni è rimasto in trasmissione pur avendo (secondo i rumor) una storia fuori dal programma. Alessandro Rosica ha continuato la sua riflessione su Mario Cusitore, qui di seguito le parole che ha pubblicato su una storia di Instagram:

“Ad ogni modo lui è furbo

loro si credono furbe e farebbero di tutto per la la redazione l’ha capito e lascia la strada spianata. La colpa senza dubbio è televisiva.

Stanno mandando dei messaggi subliminali devastanti per i nostri giovani. Che Dio ce la mandi buona.

C’è gente che per molto meno è stata radiata da tutti i programmi Mediaset da Maria”

Insomma, Mario Cusitore sarebbe protetto perchè di fatto ha una presenza televisiva? Voi cosa ne pensate? È giusta o sbagliata questa disparità a Uomini e Donne?