UeD, Roberto smascherato: le prove parlano e il caso lascia senza parole

A Uomini e Donne Roberto Di Silvestri viene smascherato! Un caso il suo che lascia senza parole i presenti in studio. Maria De Filippi pensa bene di far sedere al centro dello studio solo Patrizia, lasciando inizialmente dietro le quinte Roberto. Quest’ultimo non sa nulla di quanto sta accadendo sotto le telecamere. All’inizio la padrona di casa manda in onda due filmati che ritraggono il cavaliere siciliano mentre invia un video messaggio a una donna che chiama ‘amore’ e a cui dice ‘ti amo’. Nel primo è possibile vederlo nel camerino del programma e nell’altro si trova nella sua stanza d’albergo. Dopo di che, viene fatto ascoltare in studio un audio che Roberto ha inviato sempre a questa donna.

Patrizia appare sconcertata, ma si dice contenta del fatto che la loro conoscenza sia finita subito. Non solo, è felice di non essere andata oltre con il cavaliere. “Mi sembra incredibile”, dichiara Gianni Sperti di fronte a questa situazione. Ed ecco che rientra in studio Roberto, che non sa cosa sta per accadere. La De Filippi prima di farlo rientrare, precisa che a inviare video e audio alla redazione è stata proprio la donna che li aveva ricevuti. A questa persona, il cavaliere avrebbe fatto sapere di essere sotto contratto con il programma e che la sua “preda” era Patrizia.

Su questo punto, Maria ci tiene a precisare che i partecipanti non hanno alcun contratto con la trasmissione. Probabilmente Roberto ha raccontato questa versione alla donna per ‘tenerla buona’. Ma la signora in questione pare abbia deciso di chiudere la loro relazione e di inviare tali prove alla redazione del programma. Quando entra in studio, Roberto scopre subito quanto sta accadendo e interrompe la messa in onda dei filmati, in quanto sa già di cosa si tratta (ovviamente). La donna che ha inviato le prove alla redazione interviene in puntata, chiamando da casa sua.

“Quello che riguarda la trasmissione è che tu dica ‘ti amo’ a un’altra donna nel camerino”, dichiara Maria nel momento in cui Roberto inizia ad avere una discussione con la donna in questione. “Ma chi crede a un esemplare come te”, afferma Gianni. Il cavaliere di Catania tenta di giustificarsi di fronte alle accuse, ma le sue parole sono inutili. Infatti, sono ormai tutti convinti che Roberto abbia preso in giro il programma e Patrizia. L’uomo si giustifica ancora facendo presente che prima di lui altri partecipanti hanno fatto di peggio.

Patrizia non ha parole e ammette di non voler scendere nel ridicolo con questa storia. La donna in collegamento continua: “Vali meno di due centesimi”. Già qualche settimana fa era arrivata una segnalazione da parte di una ragazza, che parlò dietro le quinte senza telecamere solo con Gianni. Roberto era stato beccato insieme a una donna di fronte a un bar di Catania. La sua reazione a questa segnalazione aveva generato ulteriori sospetti. Ed ecco che il cavaliere ora si ritrova a chiedere scusa al programma e a Patrizia.

Non solo, dichiara che la relazione con la donna era finita un mese fa. Ma Patrizia gli fa notare che uno dei filmati era stato registrato nel camerino del programma e non accetta le sue scuse. A questo punto, a Roberto non resta altro da fare che lasciare lo studio e così anche la trasmissione.