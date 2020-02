Uomini e Donne, Raffaella Mennoia e il momento delicato. Dopo la morte del padre torna a parlare: “Ho consumato gli occhi”

Momento non facile per Raffaella Mennoia, che pochi giorni fa ha perso il padre. L’uomo era malato da tempo come ha fatto sapere la stessa autrice televisiva, a più riprese, nei mesi scorsi. Dopo il lutto – annunciato dalla stessa Mennoia il 10 febbraio scorso – nella giornata odierna il braccio destro di Maria De Filippi è tornata sui social. E nel farlo ha dedicato un post al genitore scomparso. Immediata la reazione dei fan, che hanno cercato di darle forza e di starle vicino, seppur virtualmente, in questo periodo delicato e doloroso.

“Dicevi: ‘Da grande lo stesso problema ti sembra tanto ridicolo’. Ma il giorno che sei volato via è proprio come immaginavo da piccola. Ho consumato gli occhi…”. Con queste parole la Mennoia è tornata attiva sui social. Un post che va ad aggiungersi a quello di cinque giorni fa, quando l’ex postina di C’è Posta per Te scriveva: “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo: ‘VOGLIO PAPÀ’. Adesso, come allora, ripeto la stessa frase. Spero ci incontreremo in altri mondi. Ciao Papà, la tua Gypsy”. Tantissimi i suoi seguaci social che sono intervenuti affettuosamente sotto ai due post. E tra i tanti commenti è spuntato anche quello dell’ex fidanzato, Jack Vanore, altro volto noto del programma Mediaset Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Mennoia e il lutto del papà: il messaggio dell’ex compagno Jack Vanore

“Sarà sempre con te…”, ha scritto Vanore appena appresa la funesta notizia della morte del padre di Raffaella. I due hanno avuto una love story in passato. Oggi, la Mennoia è legata sentimentalmente allo sportivo Alessio Sakara. La coppia è molto legata. In un’intervista, l’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island ha definito il suo compagno un “un uomo di rara intelligenza”.