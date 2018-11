UeD oggi, Sossio e Ursula scontro: un gesto dell’Aruta non passa inosservato

Uomini e Donne oggi, Sossio e Ursula nuovo scontro: un gesto del cavaliere non piace

Nuovo scontro tra Sossio e Ursula a Uomini e Donne. Ancora una volta i due, ex partecipanti di Temptation Island Vip, si sono ritrovati a combattere l’uno contro l’altra in studio. Un’accesa discussione che ha portato nuovamente l’Aruta nel mirino del pubblico. Un suo gesto non è di certo passato inosservato ai telespettatori. Scendendo nel dettaglio, mentre avveniva lo scontro, Sossio ha fatto più volte il segno di stare zitta a Ursula. Non solo, il calciatore ha chiesto duramente alla dama di fare silenzio proprio esplicamente: “Tu devi stare zitta” e ancora “Stai zitta”. Il tono usato dall’Aruta non è stato per nulla apprezzato dal pubblico, tanto che sui social qualcuno si chiede come mai nessuno lo rimproveri per questi suoi gesti. Sossio e Ursula sono tornati a far parte del Trono Over dopo la loro esperienza nel reality delle tentazioni. Mentre l’Aruta avrebbe voluto riprendere la loro relazione, la Bennardo ha deciso di chiudere per sempre questa storia.

Proprio per tale motivo, Ursula ha scelto di tornare nel programma per trovare la persona giusta per lei. Sossio l’ha seguita, convinto di poterla riconquistare. Ora le cose sarebbero cambiate. Infatti, l’Aruta ha rivelato di voler lasciare andare la Bennardo. Lui vuole solo osservarla da lontano, ma sempre restando nel programma. Nel frattempo, ha affermato anche che non accetterà altri numeri di telefono e non uscirà con altre donne. Intanto, però, Ursula ha proprio intenzione di fare nuove conoscenze. “Mi hai stufato, non mi sai prendere”, ha urlato Sossio scatenando la Bennardo. La dama, infatti, ha risposto a tono: “Dopo quello che mi hai fatto dovrei solo prenderti a scarpe in testa!” Tutti hanno applaudito di fronte a questa affermazione, soprattutto Gianni Sperti.

Oggi Uomini e Donne: Sossio nel mirino del pubblico, Gianni fa complimenti a Ursula

Ultimamente Gianni sta dimostrando di essere dalla parte di Ursula. L’opinionista ha ammesso di aver cambiato idea sulla dama e di trovarla addirittura più bella e dolce. Sossio è apparso infastidito di fronte ai commenti positivi di Sperti nei confronti della Bennardo. Ma, intanto, il pubblico è fortemente arrabbiato con l’Aruta. Secondo i telespettatori, il calciatore non dovrebbe parlare con Ursula utilizzando quel tono. Quel “stai zitta” ha particolarmente infastidito diverse donne. C’è anche, però, chi continua a divertirsi di fronte alle uscite di Sossio.