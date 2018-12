UeD oggi, la sconvolgente rivelazione di Noel: Gianni la manda a quel paese

Uomini e Donne oggi: Noel fa una confessione su Alfonso e crea il caso, Gianni Sperti furioso

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 5 dicembre, Noel fa una sconvolgente rivelazione su Alfonso. Quest’ultimo si è presentato durante la registrazione precedente e subito dopo ha chiesto alla dama di ballare. Ora la donna chiede a Maria De Filippi cinque minuti per poter fare una confessione in studio. Esce fuori con Armando e appena rientra la conduttrice le dà la possibilità di dire ciò che ha da dire. Ed ecco che Noel fa una rivelazione che manda tutti in caos. Scendendo nel dettaglio, la dama racconta che la scorsa puntata Alfonso, dopo la sua presentazione, le ha chiesto di ballare. Lei per cortesia ha accettato, ma durante il ballo il cavaliere avrebbe avuto, a detta di Noel, un “comportamento riprovevole”. Tutti vogliono sapere di cosa si tratta, in quanto la dama appare abbastanza sconvolta. Dopo qualche minuto, confessa quanto è accaduto: “Hai preso la mia mano e l’hai appoggiato sul tuo corpo. Poi mi hai raccontato un’episodio molto intimo”.

Noel lascia tutti senza parole, in quanto nessuno sa realmente questa rivelazione sia vera. Nel frattempo, Alfonso si difende e chiede alla dama se per caso si è confusa con un altro uomo. Anche Maria le chiede se può aver frainteso le parole del cavaliere. Ma Noel appare abbastanza convinta e a sostenere il suo racconto ci pensa Armando. Quest’ultimo attacca duramente il collega. Pure Alessandro prende le difese di Noel: “Le problematiche ce le hai tu!” Ma in studio la situazione non si risolve, in quanto la dama non rivela a dettagli di questo ballo. La donna sembra non aver intenzione di scendere nei particolari, ma scatena l’ira di Gianni Sperti quando dà altre spiegazioni.

Oggi Uomini e Donne: Gianni Sperti sembra non credere al racconto di Noel

Noel rivela che Alfonso le ha raccontato di aver visto due persone all’interno di una macchina in atteggiamenti intimi. Dopo di che, chiarisce che il cavaliere le ha fatto mettere sul fianco. A questo punto, Gianni si infuria e alzandosi dalla sua sedia ad alta voce afferma: “Le ha preso la mano e l’ha appoggiata sul suo corpo, poi alla fine era sul fianco. Ma va…o!” Sperti manda Noel a quel paese, in quanto è sicuro che Noel abbia ingrandito la situazione per mettere in cattiva luce Alfonso.