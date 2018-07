UeD oggi, Mario Serpa furioso: le pesanti accuse a Sona e ai suoi amici

Uomini e Donne oggi: Mario Serpa furioso sui social, si scaglia contro Claudio Sona

Mario Serpa di Uomini e Donne è apparso nelle ultime ore molto arrabbiato sui social. Scendendo nel dettaglio, l’ex corteggiatore ha condiviso dei video attraverso cui manda dei messaggi a Claudio Sona e ai suoi amici. I fan aveva assistito qualche tempo fa al loro ritorno di fiamma. Qualcosa, però, ha portato i due a prendere nuovamente strade diverse. Mario ora appare molto arrabbiato con l’ex, ma anche con gli amici di quest’ultimo. Serpa cita Claudio e altre persone, tra cui Cristiano. Sicuramente, come in questo momento stanno ipotizzando i fan sui social, deve essere accaduto qualcosa di davvero serio. La voce e lo sguardo di Mario dicono tutto nei video da lui condivisi. Parole molto dure, che cercano di trovare anche un po’ di ironia. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto tra loro, ma è certo che qualcosa è riuscito a infastidire l’ex corteggiatore e opinionista. In particolare, Serpa ci tiene a dire qualche parola ai “True Friends“, così definiti da lui. Mario chiede proprio a queste persone di non essere più disturbato, altrimenti sarà costretto a lanciare una bomba. Non solo, l’ex di Claudio Sona parla anche di qualche fatto uscito fuori un e mezzo fa.

“True friends forever sta ceppa! Perché poi di amicizia ce ne avete bene poco. Se sei amico o non amico puoi dirglielo tranquillamente se ha sbagliato.” Così inizia i suoi video Mario, riferendosi a Sona e ai suoi amici. Ed ecco che l’ex corteggiatore parla anche di qualcosa che è accaduta in passato. “E comunque i True Friends dov’erano un anno e mezzo fa quando è uscito fuori quello che è uscito fuori dal coniglietto. Ci avevate paura del coniglietto”. Mario chiede poi esplicitamente di non essere più disturbato e consiglia loro di pensare alla propria vita.

Uomini e Donne, Mario Serpa contro Claudio Sona: “Che ogni tanto mettesse la faccia”

“Al carissimo Sona gli vorrei dire soltanto una cosa: che ogni tanto mettesse la faccia lui, piuttosto di mandare i suoi scagnozzi a difenderlo.” Ed ecco che nomina Claudio esplicitamente. Da ciò che si comprende da queste parole, l’ex tronista avrebbe mandato i suoi amici a parlare con Mario. Questo gesto non è stato per nulla apprezzato dall’opinionista. Si tratta solo di supposizioni, visto che il Serpa preferisce non parlare in modo esplicito. “Se rompete ancora i co….ni vedi che bomba che ve lancio. Altro coppie, qua siete coppie aperte.” Conclude così i suoi video Mario, mentre i fan gli chiedono di sganciare questa bomba.