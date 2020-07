UeD oggi, Andrea Cerioli e Arianna al GF Vip? Finalmente parla la coppia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata a Uomini e Donne, si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma. In particolare, entrambi parlano della loro vita felice insieme. Al momento, hanno in progetto per l’estate una vacanza nel prossimo mese di agosto. La loro quotidianità è caratterizzata da cose semplici e, attualmente, non pensano al matrimonio. Sicuramente questo grande passo corona un sentimento forte e importante, ma per ora non è tra i loro progetti. Sicuramente si tratta di una delle tante cose che a entrambi piacerebbe fare in futuro e Arianna ammette che sogna di ricevere la proposta dal Cerioli. La loro sarà una cerimonia molto riservata, da condividere con tutte le persone che li seguono e li sostengono. E mentre sul matrimonio ancora non ci sono delle certezze, il discorso riguardante i figli capita più frequentemente. Prima, però, hanno intenzione di sistemare le loro vite al meglio, al fine di poter essere entrambi in grado di crescere un figlio in tranquillità.

Uomini e Donne oggi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al Grande Fratello Vip? Arriva la risposta della coppia

Nel corso di questa intervista, viene chiesto ad Andrea e Arianna di smentire o confermare i rumor sulla loro presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. In questi mesi si è, appunto, ipotizzato l’arrivo di questa coppia nella Casa più spiata d’Italia. Ma il Cerioli ci tiene a smentire la notizia! Infatti, l’ex tronista confessa che non c’è alcuna possibilità che ciò avvenga. Ha preso parte alla versione Nip del reality, prima di partecipare a Uomini e Donne, e ricorda con gioia questa esperienza. Ma oggi vuole confermare che gli ultimi rumor “sono privi di fondamento”. Andrea specifica di non aver mai parlato con la produzione. Pertanto, non saranno presenti nel cast della prossima edizione del reality.

Andrea e Arianna di Uomini e Donne: il Cerioli parla della sua prima canzone dedicata alla madre

Non c’è nessuna possibilità, dunque, di vedere Andrea e Arianna nel cast della prossima edizione del GF Vip. Nel corso dell’intervista, la coppia parla dei momenti più belli trascorsi dopo la scelta a Uomini e Donne, che corrispondono ai viaggi che hanno condiviso. Nel 2019 il Cerioli ha scritto la sua prima canzone, dedicata alla madre. Ma oggi l’ex tronista ci tiene a precisare che non ha alcuna intenzione di proseguire la strada da cantante.