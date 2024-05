UeD, nuovo flirt per Jessica del trono Over: l’indiscrezione

Jessica Pittari e Marcello Messina sono stati senza dubbio tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione del trono Over di Uomini e Donne. La 32enne di Cuneo, è una fisioterapista e ha già un figlio di 11 anni ma è entrata nel programma per fare la conoscenza di Mario Verona. Sfortunatamente Verona aveva già intrapreso una frequentazione con Milena, ma non tutto il male viene per nuocere perché la bellezza della Pittari ha colpito Marcello Messina che, dopo essere uscito due volte con Tiziana Riccardi e aver deciso di interrompere la loro conoscenza, ha chiesto alla produzione del dating show di richiamare Jessica. La Pittari aveva accettato l’offerta, anche se non le era stato detto l’esatto motivo della nuova chiamata.

La loro conoscenza era stata però a dir poco turbolenta e, nel corso delle puntate, i due avevano intrattenuto nel vero senso della parola i telespettatori con i loro numerosi alti e bassi. Nelle ultime ore però la Pittari è stata beccata in compagnia di un ex corteggiatore del celebre dating show di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta e dove si trovavano i due.

Jessica Pittari con Sammy Hassan: amore o semplice amicizia?

A quanto pare Jessica Pittari avrebbe iniziato una frequentazione con l’ex corteggiatore, e successiva scelta, di Giovanna Abate, Sammy Hassan. I due avevano lasciato insieme il programma di Canale 5 nel 2020 ma la loro storia d’amore non era durata a lungo. Un mese dopo l’uscita dal dating show, Sammy e Giovanna si erano infatti lasciati. A quanto pare erano state troppe le liti e le incomprensioni tra i due e quella pesante situazione li aveva portati a decidere di separare le loro strade per sempre.

Ora però Hassan potrebbe aver ritrovato la felicità al fianco della bella fisioterapista piemontese. A riportare il rumor è stata, tra i primi, l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso nelle sue stories Instagram il messaggio di una sua follower: “Jessica di Marcello di Uomini e Donne si

è consolata presto con Sammy, ex scelta di Giovanna Abate. A Torino“.

A questo punto la domanda è d’obbligo: si tratta davvero di un flirt in corso o tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne vi è solamente un rapporto di amicizia? Naturalmente, per il momento, si tratta solamente di indiscrezioni e nulla è certo. Inoltre, l’immagine postata non rappresenta una prova schiacciante e, come di consueto in queste situazioni, per saperne di più si dovrà attendere fino a che i diretti interessati non decideranno di esporsi in prima persona. Sempre che invece non optino per la strada del silenzio.