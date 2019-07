UeD, il numero di telefono di Angela Caloisi finisce in rete: ecco cosa è successo

Angela Caloisi, il suo numero di telefono finisce in rete: ecco cosa è successo

Paolo Crivellin e Angela Caloisi amano mostrarsi ai fan anche nel loro aspetto giocoso e divertente. Spesso pubblicano stories in cui si danno scherzosamente fastidio, ma oggi Paolo l’ha combinata grossa! È bastata una piccola disattenzione dell’ex tronista a far finire in rete il numero di telefono di Angela, che in pochi minuti sarà stata contattata da centinaia di fan. D’altronde per chi ama e supporta una coppia sarà difficile resistere alla tentazione di non usare il numero di telefono del proprio beniamino, avendolo davanti agli occhi! Ma cosa è successo? Ve lo spieghiamo subito, anche se, ovviamente, Paolo ha già provveduto a rimuovere tutte le stories da Instagram.

Paolo Crivellin pubblica il numero di telefono di Angela su Instagram, poi cancella tutto

Paolo ha condiviso con i fan uno scherzo che ha fatto ad Angela. Quest’ultima al momento sta trascorrendo dei giorni a casa sua a Napoli, quindi Paolo è da solo nella loro nuova casa a Torino. Al telefono le ha raccontato di aver fatto una lavatrice e di averle rovinato una tuta e un vestito, a cui lei tiene davvero molto. La reazione di Angela naturalmente è stata esilarante, ha iniziato a dire al fidanzato che nessuno gli ha chiesto di lavare le sue cose ed era disperata per il suo capo rovinato. A un tratto Paolo non è più riuscito a trattenere la risata, solo a quel punto Angela si è accorta che era tutto uno scherzo. Peccato che l’ex tronista per postare tutto ha ripreso lo schermo del telefono e su questo c’era il contatto in rubrica di Angela! Almeno questa sembra l’ipotesi più plausibile, anche se potrebbe essere il numero di una persona vicino ad Angela. Certo è che il modo in cui è salvato il numero lascia pensare a una fidanzata, piuttosto che a un suo parente o amico…

Paolo Crivellin e Angela Caloisi, uno scherzo con imprevisto!

Sullo schermo infatti si legge il nome con cui è salvato il numero, ed è “Piotor” con un cuore rosso, ma subito sotto c’è proprio il numero! Non possiamo, per ovvie ragioni, contribuire alla diffusione dello stesso, per cui abbiamo oscurato il tutto dallo screenshot. Anche Paolo si è reso conto dopo cinque minuti della svista, così ha eliminato le storie e le ha pubblicate nuovamente ma oscurando la parte con il numero. Ma cinque minuti sui social network sono un tempo infinito, considerando le tantissime persone che ci sono e che basta appunto uno screenshot per salvare tutto!