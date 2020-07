UeD Nicole Mazzocato e Thomas, insulti razzisti: “Schifo”, la richiesta

Nicole Mazzocato e il suo fidanzato Thomas sono state vittime di razzismo oggi. Purtroppo l’ignoranza non è stata ancora privata del dono della parola, per cui siamo costretti a leggere ancora dei commenti razzisti verso i personaggi famosi come verso le persone comuni. Oggi è toccato a Nicole. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto un messaggio decisamente orrido, che è stato anche ripetuto tra i commenti a una delle sue ultime foto col fidanzato Thomas. Nicole ha provveduto subito a rispondere all’utente in questione, perdendo la calma, come è facile immaginare. La giovane ha poi scritto un lungo e duro sfogo tra le sue stories su Instagram per rispondere a questa persona. Poi ha chiesto l’aiuto dei suoi fan affinché il commento venisse eliminato, grazie alle segnalazioni di tutti. E pare sia riuscita a raggiungere questo obiettivo. Nel suo sfogo, però, ha scritto esattamente cosa pensa del razzismo.

Nicole Mazzocato, insulti razzisti al fidanzato Thomas: “Fa schifo l’ignoranza”

“Fa schifo l’ignoranza e la cattiveria che continua a circondarci. Perché dobbiamo difenderci sempre?”, ha scritto Nicole dando inizio al suo lungo sfogo. Nella storia di Instagram in questione, Nicole ha anche riportato il messaggio razzista che ha ricevuto, scritto tra l’altro in modo sgrammaticato ma il concetto espresso dalla persona in questione è chiaro. Sbagliato, ma chiaro. Nicole ha poi proseguito spiegando che fin quando i suoi follower si sono limitati a preferire un uomo rispetto a un altro – forse si riferisce a Fabio Colloricchio e Thomas? – oppure fanno degli apprezzamenti fisici lo ritiene un parere e lo accetta. Magari lei non condivide, ma rispetta il pensiero degli altri. Stavolta però il commento è uscito fuori dagli schemi e ha superato il limite di espressione del proprio pensiero, è andato troppo oltre e lei perde la calma e la pazienza. “Si parla di razzismo, di luoghi comuni e cattiverie”, ha aggiunto.

Uomini e Donne, Nicole contro il razzismo: il duro sfogo dopo gli insulti al fidanzato Thomas

Nicole ha ribadito un concetto che non è ancora chiaro a tutti: non esistono le razze né la diversità. Nella seconda parte del suo sfogo, Nicole ha anche scritto che agli altri non dovrebbe importare poi molto delle scelte che lei fa per sé stessa. Sia che riguardi le amicizie sia che riguardi l’amore. “Dovreste imparare ad amare di più il prossimo”, ha poi detto invitando a smettere di scrivere cattiverie sui social network.