UeD news, Silvia Raffaele torna a parlare di Fabio e Nicole: “Si va oltre”

Uomini e Donne news: Silvia Raffaele in buoni rapporti con Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato

Silvia Raffaele, a distanza di anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, torna a parlare di Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Ricordiamo che prima di diventare tronista, la giovane calabrese era una delle corteggiatrici di Fabio. Insieme a Nicole è arrivata fino al giorno della scelta. Il Colloricchio ha preferito uscire dal programma insieme alla Mazzocato, con cui ancora oggi forma una coppia. Tra Silvia e Nicole i rapporti non sono mai stati buoni. In studio le due hanno sempre fatto notare le loro differenze caratteriali, in discussioni molto accese. Nonostante ciò, ora la Raffaele ammette che tutto è cambiato. Infatti, più volte Silvia ha avuto la possibilità di sentire Nicole, che le ha anche inviato le condoglianze quando è morto suo padre. Un gesto che è stato particolarmente apprezzato dalla calabrese, che ha risentito la sua vecchia rivale anche nel giorno del suo compleanno. Ora Silvia rivela di essere felice per Fabio e Nicole, ma anche per se stessa, avendo trovato pure lei l’amore con Andrea.

“Sono sicuramente contenta per loro. Ho avuto la possibilità di sentire Nicole, è stata molto gentile a mandarmi le condoglianze quando è venuto a mancare mio papà”. Così Silvia risponde a una domanda riguardante la coppia sulle Stories di Instagram. Dunque, i rapporti sono abbastanza buoni tra loro, a distanza di tempo. È stato proprio il passare del tempo a portare sia la Raffaele che la Mazzocato a vedersi con altri occhi. “Ragazzi, dopo tutto questo tempo, sono passati quasi tre anni. Ognuno vive la sua vita e subentra una sorta di maturità, dove si va avanti, si va oltre”.

Uomini e Donne: Silvia Raffaele felice per Fabio e Nicole e per se stessa

“Non posso che essere felice per loro e anche per me”, conclude così il video Silvia, dichiarando di essere contenta sia per Fabio e Nicole che per se stessa. Infatti, sappiamo bene che la Raffaele è riuscita a trovare l’amore a fianco di Andrea. I due sono inseparabili e da due anni e mezzo convivono. Silvia è convinta che sarà proprio La Mantia il padre dei suoi figli.