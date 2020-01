UeD news, Sara avverte i corteggiatori: “Potrebbero rimanere spiazzati”

Uomini e Donne news, Sara Shaimi si svela in una nuova intervista: la tronista ha un messaggio per i suoi corteggiatori, un passato travagliato

Sara Shaimi, nuova tronista di Uomini e Donne, è pronta a sorprendere i suoi corteggiatori. Al momento, sta portando avanti le conoscenze con Sonny,Giuseppe e Matteo. È alla ricerca dell’uomo che possa permetterle di tornare ad amare, dopo aver vissuto un passato sentimentale davvero travagliato. A parlarne è proprio lei stessa in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. La nuova tronista ammette di avere un desiderio: vedere scendere da quelle scale un uomo che sia capace di restituirle il sorriso. Il motivo? Come vi abbiamo già anticipato, ha un passato sentimentale travagliato. Confessa di essersi fidata delle persone sbagliate e di aver vissuto una relazione in cui si sentiva continuamente frustrata. Non era compresa e dall’altra parte pare venisse bloccata. Per molto tempo è stata infelice, ma ora l’assistente di volo spera che questa esperienza possa permetterle di tornare ad amare.

Sara ha anche un messaggio per i suoi corteggiatori. Durante la sua intervista sul settimanale, la tronista svela: “I miei corteggiatori potrebbero rimanere spiazzati dalla mia schiettezza e spontaneità”. Dunque, sembra proprio che la Shaimi sia pronta a sbalordire i ragazzi che la corteggiano. Quest’ultimi non potranno che essere felici per questo suo lato caratteriale. Un avvertimento quello che lei fa ai suoi corteggiatori, più che positivo. Sin a subito, i telespettatori hanno potuto notare la sua spontaneità. Sembra non essere, infatti, particolarmente interessata alle telecamere, un po’ come Giulia Quattrociocche. E mentre ammette di sperare di trovare finalmente l’uomo giusto, fa una richiesta a Maria De Filippi.

News Uomini e Donne, Sara Shaimi fa una richiesta a Maria: “Diventa il mio Cupido”

“Diventa il mio Cupido”, questo è ciò che la tronista Sara oggi chiede a Maria. Sappiamo bene che la conduttrice, attraverso questo programma, è riuscita a far nascere importanti storie d’amore. “Per molto tempo mi sono sentita infelice”, rivela intanto nel corso della sua intervista. Un passato travagliato, che può essere però messo da parte proprio attraverso questa esperienza sul Trono.