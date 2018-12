UeD news, proposta di matrimonio: le parole di Raffaella Mennoia per la coppia

Uomini e Donne news: la proposta di matrimonio conquista il pubblico, il messaggio di Raffaella Mennoia a Fabio e Roberta

A Uomini e Donne una grande novità ha sorpreso non poco i telespettatori. In studio Maria De Filippi decide far portare le due sedie rosse della scelta. Tutti iniziano a chiedersi chi tra i tronisti porterà a termine il suo percorso. Ma ecco che a gran sorpresa, la conduttrice rivela che le due persone che si siederanno al centro della stanza si trovano in studio e che non è nessuno dei tronisti. Ed ecco che Maria annuncia finalmente che una ragazza che si trova nel pubblico deve sedersi in una delle sedie rosse. A scendere è Roberta, una giovane che da sempre segue il programma. Il fidanzato Fabio, consapevole del forte apprezzamento che la ragazza prova nei confronti della trasmissione, ha deciso di fare un passo molto importante proprio in studio. Ha chiesto alla redazione di avere la possibilità di chiedere a Roberta di diventare sua moglie di fronte alle telecamere, come fosse una scelta. Emozionatissima, la ragazza si siede al centro dello studio e riceve un’importante proposta di matrimonio.

La coppia commuove tutti, anche Teresa Langella. I presenti e i telespettatori da casa vedono nei due molto amore e tanta tenerezza. Un gran bel gesto quello di Fabio, che ha sorpreso non poco la sua Roberta. Ad aiutarlo in questa dolce impresa ci pensa Raffaella Mannoia. Insieme allo staff del programma, l’autrice ha deciso di dare questa bellissima opportunità alla coppia. Dopo la messa in onda della proposta di matrimonio di Fabio, Roberta scrive sui social un messaggio. Con una foto che la ritrae in loro compagnia dichiara: “Grazie per averci dato la possibilità di emozionarci con voi. Auguri ragazzi”.

Roberta e Fabio conquistano tutti a Uomini e Donne con la loro proposta di matrimonio

Raffaella Mennoia fa il suo augurio speciale a Roberta e Fabio. Una proposta di matrimonio ha colpito davvero tutti i telespettatori. Sui social il pubblico non ha potuto non commentare positivamente la scelta del programma di proporre questo importante momento. A detta dei telespettatori, questa proposta di matrimonio ha colpito più di quanto potrebbero colpire le scelte dei tronisti presenti nel programma.