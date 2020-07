UeD news, Federico Mastrostefano innamorato: chi è la nuova fidanzata

Che fine ha fatto Federico Mastrostefano dopo Uomini e Donne? Tra il 2008 e il 2009 è stato un grande protagonista del noto programma di Maria De Filippi. In una nuova intervista sul Magazine della trasmissione ricorda il successo conquistato grazie a questa esperienza, dopo la quale il pubblico gli ha mostrato un grande affetto. Il suo è stato un trono abbastanza travagliato, tra scontri e discussioni accese. Era giunto alla fine del suo percorso scegliendo di iniziare una relazione, lontano dalle telecamere, con Pamela Compagnucci. La loro storia d’amore si è conclusa nell’anno 2010, ma entrambi hanno sempre dichiarato di essere rimasti in ottimi rapporti. Ed ecco che dopo tanto tempo, Federico confessa di essersi finalmente innamorato. La nuova fidanzata di Mastrostefano si chiama Veronica. Sono diversi i progetti che stanno coltivando, dopo aver trascorso la quarantena insieme. In particolare, Federico confessa che presto potrebbe iniziare una convivenza con la sua amata. Dopo più di dieci anni, oggi l’ex tronista ricorda con grande felicità la sua esperienza, sebbene sia stato molto faticoso per lui affrontare il tutto.

Uomini e Donne news, Federico Mastrostefano oggi ritrova l’amore insieme a Veronica

Da quando ha lasciato Uomini e Donne con Pamela, Federico ha avuto solo due storie importanti e una di queste è proprio quella che sta vivendo con Veronica. Quest’ultima è riuscita a dare tutto il suo sostegno all’ex tronista nella notte più difficile della sua vita, quando ha perso suo padre. Detto ciò, nella sua intervista Federico ammette che la sua nuova fidanzata è molto gelosa e racconta un particolare episodio: si è arrabbiata tantissimo quando un giorno l’ha trovato a casa con sua cugina, in quanto non sapeva che fossero parenti. Oggi può dire che la loro storia d’amore è diventata molto seria e dalle sue parole si comprende che i sentimenti da parte di entrambi sono molto forti.

News Uomini e Donne, chi è la nuova fidanzata di Federico Mastrostefano

“Ho occhi solo per lei”, confessa innamorato Federico Mastrostefano. Si conoscono da due anni, ma stanno insieme da uno. Ma chi è Veronica? Fa la cassiera in un supermercato e saltuariamente è anche una modella. Nella sua famiglia tutti hanno apprezzato, sin da subito, il carattere di Veronica. Sembra proprio che per Federico sia arrivata finalmente l’opportunità giusta per essere felice, tanto che ora pensa alla convivenza con la sua amata.