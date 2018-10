UeD news, Angela chiude con Raffaele: il cavaliere in lacrime, Maria interviene

Uomini e Donne news: Angela ancora nel mirino del pubblico, Maria De Filippi dice la sua

A Uomini e Donne, Angela del Trono Over finisce nuovamente nel mirino del pubblico, di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. Tutti sembrano essere contro la dama, la quale è alla ricerca di un uomo che stia bene economicamente. Questo fattore non piace per nulla ai due opinionisti che accusano duramente Angela. Anche i telespettatori a casa commentano negativamente il comportamento della dama. Ed ecco che Raffaele decide di accettare definitivamente la fine della loro conoscenza. Il cavaliere non ha più intenzione di continuare questa frequentazione, in quanto Angela pretende molto. In particolare, un’affermazione di Raffaele non passa inosservata: “Io sono alla ricerca dell’amore, Angela delle cose”. Una dichiarazione che è piaciuta molto al pubblico. Il cavaliere è poi tornato al suo posto e per conoscere la dama arriva un uomo. Quest’ultimo dichiara di prendere 800 euro di pensione e, ancora una volta, Angela non è soddisfatta. Pertanto, la donna rifiuta anche questa conoscenza.

Intanto, la dama rivela che si sentiva davvero presa da Raffaele e cerca comprensione da parte di Maria De Filippi. La conduttrice, però, non sembra riuscire a capire i discorsi di Angela, tanto che le risponde per le rime. In particolare, la padrona di casa è convinta che la dama per poco abbia deciso di chiudere con Raffaele. Dunque, secondo Maria da parte di Angela non c’era un interesse sincero. Infatti, la donna si lamenta per futili motivi, come la presenza del cane e del gatto in casa oppure l’assenza di una struttura balneare nel paese in cui vive Raffaele. La risposta della conduttrice piace molto al pubblico, che aspettava con ansia una sua affermazione al riguardo. Ma Angela continua a mantenere la sua posizione e si mostra dispiaciuta del fatto che neanche Maria riesce a capirla.

News Uomini e Donne: Raffaele e la confessione che commuove

In seguito, Raffaele si mostra in lacrime, mentre Angela si trova ancora al centro dello studio. Il cavaliere si commuove quando rivela di aver capito di essere solo e di voler trovare una donna che possa amarlo e stargli vicino. Queste dichiarazioni emozionano molto il pubblico, che non può fare a meno di applaudire al cavaliere.