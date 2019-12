UeD, Natalia Paragoni contro Biondo e altri Vip: “Degli emeriti cafoni”

Uomini e Donne, Natalia Paragoni si scaglia contro alcuni Vip dopo la Partita del Cuore a Taranto

Natalia Paragoni è una furia dopo la Partita del Cuore che si è tenuta ieri sera, a Taranto, la città di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato alla partita, difendendosi anche abbastanza bene sul campo di calcio. Ha giocato in porta e ovviamente Natalia era sugli spalti a fare il tifo per lui, oltre che per prendere parte a un’iniziativa benefica. Proprio lo scopo dell’evento ha fatto infuriare Natalia per l’atteggiamento assunto da alcuni personaggi famosi che hanno partecipato alla partita. Durante il match, Natalia ha commentato le prestazioni in campo di Andrea e anche di Biondo e Sespo, e proprio a loro due si è riferita successivamente con il suo sfogo.

Natalia Paragoni contro Biondo e altri Vip: “Se la tirano in maniera assurda”

A cena con Andrea dopo la partita, Natalia ha sbottato: “Sono un po’ sconcertata, un po’ allibita direi, perché ci son persone che non vengono neanche a cena per non fare foto con i fan. Se la tirano in una maniera assurda e io sono allibita. Mi riferisco alle due persone che ho detto prima quando ero allo stadio”. Con quest’ultima frase ha fatto capire che si riferiva a Biondo e Sespo, ma non è finita qui. Sul video ha aggiunto queste frasi scritte: “Siamo a una cena di beneficenza… E vedere personaggi ‘famosi’ che non si prestano a far foto con i propri fan è sconcertante. Mi vengono i brividi. Siete famosi grazie alle persone che vi chiedono le foto”. Ma non è finita qui, perché pare che non si sia riferita solo ai due personaggi citati poc’anzi.

Natalia di Uomini e Donne furiosa su Instagram: “Fenomeni e cafoni”

Tornata oggi sull’argomento, con dei nuovi video Natalia ha spiegato che Biondo e Sespo non sono stati gli unici a negarsi per le foto con i presenti all’evento benefico. “Queste due persone hanno fatto un po’ i fenomeni a parer mio, ma non sono stati solo loro. C’è gente proprio montata di testa”, ha detto oggi Natalia. L’ex corteggiatrice ha detto di essere dispiaciuta per quanto è successo e che di solito non si intromette in argomenti che non la riguardano. Stavolta lo ha fatto per un motivo ben preciso: “Ma su queste cose di beneficenza preferisco parlarne perché non mi va che la gente pensa che certe persone sono dei santarellini, bravissimi e gentilissimi e poi alla fine sono degli emeriti cafoni”.

UeD, lo sfogo di Natalia Paragoni contro i Vip: “Sembravano brave persone”

Nel video, Natalia ha proseguito così: “Sono stati lì una notte e una mattina a mangiare a scrocco, poi non si sono neanche venuti alla partita del cuore perché gli gira così. E non vogliono partecipare perché sono famosi. Ed è gente che io ammiravo anche, sembravano delle bravissime persone. Scioccata ragazze, non mi capacito di questa cosa”. Effettivamente sulla pagina Facebook dell’evento ci sono molte recensioni in cui le persone si sono lamentate dell’impossibilità di fare foto con Sespo. Ma chi saranno gli altri Vip a cui si è riferita Natalia Paragoni? Lei comunque ha scritto di non voler fare nomi.