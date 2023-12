UeD, nata la prima figlia di due corteggiatori storici: dettagli e nome

Lieto evento per due ex corteggiatori di Uomini e Donne: Noemi Ceccacci e Gennaro D’angelo sono diventati genitori di una bellissima bambina. Il nome scelto per la primogenita è Beatrice e i due neo-genitori non potrebbero essere più felici di così. L’ex corteggiatrice ha raccontato sul suo profilo Instagram le ore antecedenti il parto e l’esperienza con l‘induzione, avvenuta nel pomerio di ieri, sabato 9 dicembre. Infine, alle prime luci di oggi, domenica 10 dicembre, la bambina è venuta alla luce.

Noemi Ceccacci e il racconto degli istanti prima del parto

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 9 dicembre, quando Noemi Ceccacci ha informato i suoi followers di trovarsi in ospedale: “Mi si sono rotte le acque. Stiamo aspettando, probabilmente ci dovrà essere l’induzione”, ha detto l’ex corteggiatrice, riprendendosi distesa sul letto di ospedale insieme al compagno Gennaro D’angelo.

Poi un silenzio di un paio di ore, assenza terminata con l’ex corteggiatrice che è tornata a farsi sentire sui social e ad aggiornare i fans sulla situazione: “Eccomi, ho fatto l’induzione.” Quindi, per passare il tempo in attesa del lieto evento, la neo mamma ha aperto un box domande per chiacchierare con i suoi followers e distrarsi. Il tutto dopo aver ringraziato chi, anche solo con un messaggio, le ha mostrato la sua vicinanza in questo bellissimo, ma altrettanto difficile, momento della sua vita.

Solo questa mattina, intorno alle sette, è venuta alla luce la primogenita di Noemi Ceccacci e Gennaro D’angelo. Tanti auguri ai neo genitori e benvenuta al mondo alla piccola Beatrice.

La loro storia e l’annuncio della gravidanza

I due ex corteggiatori sono diventati noti al pubblico grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne. Nel corso della sua esperienza nel celebre dating show di Canale 5, Noemi è stata corteggiatrice di Marco Fantini, che non la scelse in favore di Beatrice Valli, e in seguito anche di Fabio Colloricchio. Nel frattempo Gennaro D’angelo stava corteggiando Valentina Dallari che, al termine del programma, scelse Andrea Melchiorre.

Avendo partecipato insieme alla trasmissione di Maria De Filippi, Noemi e Gennaro si sono incontrati più volte nello studio di Uomini e Donne ma, all’epoca, i loro occhi erano solo per i rispettivi tronisti: “Non nego di averlo notato in trasmissione quando eravamo entrambi corteggiatori: mi piaceva il suo modo di fare e la semplicità con cui cercava di conoscere Valentina, cosa che a mio avviso lo distingueva da tutti gli altri che erano lì in studio”, aveva dichiarato Noemi in un’intervista rilasciata a Isa e Chia.

Il loro amore è quindi nato dopo la conclusione del programma e lontano dalle luci dei riflettori. C’è da dire che la loro storia non è stata esente da tira e molla e momenti di smarrimento, tant’è che nel 2017 i due arrivarono anche a lasciarsi per una crisi importante. Ma nonostante tutto, a oggi i due sono più uniti che mai e nell’estate 2023 hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio: una femminuccia.

La notizia del lieto evento è stata data dall’ex corteggiatrice tramite un post sul suo profilo Instagram, nel quale si vede un’immagine del monitor dell’ecografia: “Noi già ti amiamo… Ti stiamo aspettando, Mamma & Papà”. Questa la didascalia scelta per il dolce annuncio.