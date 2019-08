UeD Mattia Marciano e Giulia Latini in Thailandia: parla la Deganello

UeD Mattia Marciano e Giulia Latini in Thailandia: parla Vittoria Deganello. Il gossip ‘asiatico’

Cosa sta succedendo tra Giulia Latini e Mattia Marciano? C’è un amore in corso? Nelle scorse ore il sempre attento Vicolo delle News ha notato grazie a degli indizi social che entrambi hanno trascorso una vacanza negli stessi luoghi. Ma non si sta parlando di posti in cui è proprio facile incontrarsi: in Thailandia. Seppur non sono mai apparsi assieme, la coincidenza è sembrata al quanto sospetta. Sulla questione si è pronunciata anche Vittoria Deganello, che fu la scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ma prima di ascoltare le sue parole è bene fare chiarezza su un paio di punti. Marciano, negli scorsi mesi si era avvicinato a Viktorija Mihajlovic, ma sembra che i due non si sentano più (non si seguono più nemmeno su Instagram). Invece la Latini, sempre affidandosi al Vicolo delle News, è tornata single da poco.

Giulia e Marciano sono insieme in Thailandia? Gatta ci cova? La Deganello è intervenuta con delle Stories su Instagram: “Comunque io vi giuro veramente che sto morendo dal ridere dal momento che mi chiedete e scrivete dei messaggi… se Bionditudo è in vacanza con Mattia”. Vittoria sorride e sembra essere ironica. Poi prosegue: “Cioè, ma no, ma perché dovete fare delle considerazioni così dal nulla? Cioè Giulia è fidanzata, è col suo fidanzato e lui non lo so con chi sia ma non sono insieme, capita, può essere che sono negli stessi posti. Sapete quante volte sono stata negli stessi posti con i miei ex… oooh, sempre!”. Il risolino dell’ex corteggiatrice lascia molti sospetti e fa pensare che le sue parole siano sarcastiche. In più, a quanto risulta, la Latini non è in Thailandia con il fidanzato, in quanto la relazione è naufragata. Che sia invece per davvero con Mattia?

UeD il presunto flirt tra Vittoria e Marco Borriello

Pochi giorni fa si è accesso il gossip su Vittoria. Un gossip assai rovente che riguardava il bomber Borriello. Qualcuno ha sussurrato che i due, in quei di Ibiza, avrebbero avuto un flirt. Tuttavia il chiacchiericcio si è presto spento, il che fa pensare che più che un flirt concreto, si sia trattata di una ‘suggestione’ della cronaca rosa.