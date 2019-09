UeD, Marco e Beatrice dopo il red carpet: la gaffe

Beatrice Valli e Marco Fantini al red carpet del Festival del Cinema di Venezia

Come molti Vip o presunti tali, anche Marco Fantini e Beatrice Valli hanno fatto il loro red carpet al Festival del Cinema di Venezia e sebbene qualcuno abbia sempre da ridire i loro outfit sono stati adatti all’occasione, tutt’altro che appariscenti e perfetti per mettere in risalto i loro punti di forza; non si può dire insomma che i due di Uomini e Donne abbiano sbagliato a scegliere, e – come forse penserete anche voi – non era affatto scontato, visto il livello pessimo di certi vestiti. Oggi Beatrice ha scritto un post tra le sue storie Instagram, indirizzando proprio al suo Marco e facendo notare una gaffe dells stampa che l’ha fatta sorridere, anche se, diciamocelo, possiamo perdonarla facilmente.

La gaffe su Marco Fantini e Beatrice Valli marito e moglie

Di cosa parliamo, per la precisione? Di un articolo in cui nel dare un voto agli outfit della coppia, un 6 immeritato perché troppo basso anche per il sol fatto che a entrambi gli abiti stavano benissimo, l’autore abbia scritto che Marco è il marito di Beatrice; in realtà i due non sono affatto sposati, anche se – come dicevamo – l’autore è perdonato in partenza: Marco e Beatrice sono genitori di Bianca e sono una delle coppie più longeve di Uomini e Donne, cosa tutt’altro che scontata se pensate a quanto sono durati Angela Nasti e Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano; insomma c’erano tutti i (bei) presupposti perché l’autore potesse cadere in errore.

Beatrice Valli divertita: “Sei già mio marito”

Beatrice ha commentato la notizia divertita: “Dalla regia – ha scritto tra le sue storie – mi mandano questo[smile sorridenti, ndr] Per il corriere sei già mio marito”. In realtà non è neanche la prima volta che si parla del matrimonio dei due innamorati perché più volte si era parlato di nozze imminenti o comunque programmate nell’estate 2019; in alcuni casi è stato scritto persino di nozze segrete: tutti pettegolezzi che Beatrice ha smentito, talvolta seccamente. Ad ogni modo dalla gaffe alla realtà il passo potrebbe essersle breve… dicci, cara Bea, queste nozze per quando le avete fissate? Siamo tutti in attesa!