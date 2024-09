UeD, l’ex tronista diventa papà! Social commossi: “Che sorpresa!”

Altra grande sorpresa a Uomini e Donne! Un ex protagonista è diventato papà di una bimba per la prima volta! Stiamo parlando di Gionatan Giannotti che aveva partecipato a Uomini e Donne nel lontano 2004, prima come corteggiatore e poi come tronista.

Simpatico e alla mano, Gionatan era stato scelto da Maria De Filippi per sedersi sulla famosa sedia rossa grazie al suo carattere sensibile ma deciso. Aveva poi concluso il trono scegliendo Laura Addis, ma tra di loro è finita. Solo qualche mese fa, i fan della coppia si sono commossi sui social. Sul suo profilo Instagram Gionatan aveva scritto queste parole dedicate alla fidanzata che aveva in pancia la piccola:

“Sei il pensiero più bello, l’attesa più bella, il sogno più bello. Ti aspettiamo mia dolce Isabel. E a te, splendida mamma, tu sai. 14-07-1995 nascevi. Oggi lo festeggi con la tua bambina dentro di te. Credo non ci sia cosa più magica e spettacolare di questo. Vi amo infinitamente”

Anche se la bimba è nata il 27 settembre 2024, Gionatan e la compagna Giulia hanno avvisato i follower solo poco fa tramite social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto su Instagram di aver vissuto una magia unica, un turbine di emozioni indimenticabili. Poi ha dedicato tenere parole anche a Giulia, ringraziandola per avergli regalato questo sogno.

“Sì, ancora stento a crederci ma la nostra principessa è nata ieri alle 13:03… Una magia unica, delle emozioni che porteremo con noi per tutta la vita. Questo post solo per ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino in questo splendido momento di gioia.”

Uomini e Donne, l’ex tronista diventa papà: è nata la sua prima figlia!

Poi, l’ex tronista ha anche ringraziato il medico che ha accompagnato i neo genitori durante tutto il percorso di gravidanza:

“Per ringraziare un amico e un professionista unico che ci ha guidato per nove mesi in questa esperienza fantastica… Tutto il reparto di ostetricia di Grosseto, per l’empatia e la dolcezza con cui hanno trattato la mamma e la piccola. E a te Giulia, per avermi regalato la principessa più bella dell’universo conosciuto e non. Sono l’uomo più felice e fortunato del mondo.”

Che dedica splendida! Ma veniamo alla parte più curiosa: come si chiama la sua bambina? I genitori hanno scelto il nome “Isabel“, come si legge sulla foto che hanno messo sui social. La piccola è nata alle ore 13.03 del 27/09/2024, e i fan si stanno già radunando sul profilo di Gionatan per fargli gli auguri!