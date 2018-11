UeD le discussioni del Trono Over annoiano, ma Gemma e Tina sorprendono

Uomini e Donne, le discussioni del Trono Over annoiano il pubblico: Gemma e Tina riprendono la situazione

Il pubblico rivela di essersi annoiato a causa delle ultime discussioni del Trono Over di Uomini e Donne. A risollevare la situazione ci pensano proprio Gemma e Tina. I litigi tra le due sono ormai diventati dei veri propri protagonisti di questa versione del programma. Ora un battibecco tra loro riesce ad attirare l’attenzione del pubblico, il quale si dichiara annoiato per quanto sta accadendo in studio. Scendendo nel dettaglio, non mancano quest’anno le discussioni tra cavalieri e dame. In particolare, Luisa si è scagliata contro Andrea, con cui comunque vuole continuare la frequentazione. Subito dopo si è aperto un dibattito tra David e Pamela. Il cavaliere sta anche uscendo con Cristina, la quale tenta di comprendere le sue attuali intenzioni. Intanto, ecco che la Cipollari si siede nel parterre femminile proprio dietro Gemma. La Galgani si volta subito, avendo notato una presenza alle sue spalle. L’opinionista consiglia la dama torinese a seguire costa sta accadendo in studio, invece di preoccuparsi di ciò che fa lei.

Gemma teme che Tina possa farle qualche scherzo, pertanto si gira in continuazione per capire le sue intenzioni. Le due si lasciano andare a una complice risata, che sorprende molto il pubblico. Sui social sono tanti i commenti di apprezzamento nei confronti della Galgani e di Tina. “Tina e Gemma sono più belle e divertenti quando stanno insieme che ridono, che quando litigano” e ancora “Ma la vedete la complicità tra Gemma e Tina quando non fanno i loro siparietti?! Sono adorabili”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che si leggono in questo momento sui social. La dama e l’opinionista ancora una volta sorprendono il pubblico.

Uomini e Donne, in studio Tina e Gemma divertono il pubblico

“Tina e Gemma per risollevarci dalla noia che questi confronti ci riserva sicuramente dopo tutto il trash avvenuto prima”, si legge sui social. Il pubblico parla anche di complicità tra le due e si dice più interessato a ciò che combinano loro piuttosto che alle discussioni che avvengono al centro dello studio tra David e Pamela. Ricordiamo che la scorsa stagione le due si sono anche scambiate un abbraccio inaspettato, nel corso dell’ultima puntata. Tra Tina e Gemma sembrava essere arrivata la pace, eppure quest’anno i litigi non sono mancati.