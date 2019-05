UeD, la sorella di Andrea ha una preferenza: il nonno poi sorprende

UeD, la sorella di Andrea Zelletta preferisce conoscere Klaudia: per Natalia una sorpresa importante

A Uomini e Donne un gesto fatto dalla sorella di Andrea Zelletta manda in panico i fan di Natalia Paragoni. Durante la diretta del 30 maggio, Maria De Filippi manda in onda le immagini che riguardano i giorni trascorsi in Villa. Proprio qui accade qualcosa di inaspettato. Come avevamo già visto dalle prime anticipazioni della puntata qualcuno arriva nella tenuta per Zelletta. Non si tratta di Muriel, come in molti pensavano, ma della sorella Alessia. Quest’ultima arriva proprio per fare la conoscenza di Klaudia Poznanska. Secondo quanto rivela lo stesso Andrea, la giovane ha proprio una preferenza nei confronti di Klaudia, tanto da volerla incontrare in Villa. Non viene mostrato nulla del loro incontro, ma in puntata la corteggiatrice dichiara di aver trascorso molto tempo con lei. I fan di Natalia, di fronte a questo gesto, si mostrano fortemente preoccupati. Ma ecco che Zelletta riesce a sorprendere con un’altra persona importante della sua vita, ovvero il nonno.

Andrea lascia tutti senza parole in Villa. Dopo l’arrivo della sorella, Natalia si lascia andare alla rabbia, confessando a Zelletta di essere fortemente delusa. La Paragoni appare arrabbiata poiché la sorella è una persona fondamentale nella vita del tronista. Ed ecco che Andrea ha una bellissima sorpresa per Natalia. Quest’ultima lo segue fuori, dove le viene mostrato un filmato. La Paragoni non ha più i nonni e questo le causa delle mancanze. Zelletta sa già questa sua situazione e le mostra un video, in cui proprio suo nonno le manda un messaggio. “Sono Peppe il nonno di Andrea. Io credo che la scelta che farà mio nipote sarà quello giusto, ti voglio tanto bene”, dichiara il nonno di Zelletta a Natalia. Quest’ultima non riesce a trattenere le lacrime.

Uomini e Donne: forti emozioni in Villa prima della scelta per Natalia e Klaudia

Sorprese importanti quelle per Natalia e Klaudia all’interno della Villa. Tutto molto inaspettato per entrambe, ma anche emozionante. Intanto, Maria fa notare che in studio le persone care del Zelletta. Nel pubblico è possibile, infatti, vedere il nonno, la sorella e i genitori. Andrea fa presente che avrebbe voluto che anche la nonna fosse presente, ma la donna sta accudendo sua madre, ovvero la bisnonna del tronista.