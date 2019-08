UeD, Karina distrutta dalla morte di Carolina: “Si ricomincia”, la decisione

Karina Cascella in lutto, l’ex opinionista di UeD quasi in lacrime per il cane Carolina

Karina Cascella ha pubblicato una storia Instagram in cui la si vede quasi in lacrime per la morte della sua cagnolina Carolina: un duro colpo per l’ex opinionista di Uomini e Donne che non è ovviamente scesa nei dettagli ma che ha voluto condividere questa tristezza con i fan di sempre. Karina ha altri cani, che sicuramente la aiuteranno a non sentire troppo il dolore per questo distacco, ma è anche vero che Carolina – come lei stessa ha dichiarato nelle storie – aveva un ruolo speciale nella sua vita perché era cresciuta assieme alla piccola Ginevra, la figlia che l’opinionista ha avuto dall’ex tronista Salvatore Angelucci.

Karina Cascella, è morta Carolina: il dolore su Instagram

“Allora – queste le parole della Cascella –, ho provato e riprovato questa storia… a iniziare questa storia… dieci volte. In realtà non c’è tanto da dire, nel senso che non starò qui a raccontare nel dettaglio quello che è successo sabato. Carolina è morta, come vi ho scritto nel post; ovviamente per chi non ha un cane è difficile da comprendere il disagio, il dolore che si prova, e può essere condivisibile… nel senso che ognuno di scegliere di vivere come vuole… solo che per una come me sono giorni ancora più difficili perché si aprono i sentirie della memoria, si aprono vecchie ferite, quindi vedere poi la sofferenza di Ginevra amplifica ovviamente tutto ciò. Il tempo sono certa che aiuterà sia mai che lei, Max, Salva e Alessandra a stare un po’ meglio”. Parole intrise di dolore, quelle dell’opinionista che è come se avesse rivissuto il suo difficilissimo passato, di cui tutti noi siamo a conoscenza sin da quando partecipò a Vero Amore, subendo questo lutto. Al momento Karina non sa come comportarsi ma sicuramente prenderà un altro cane per una ragione ben precisa.

La decisione di Karina dopo la morte di Carolina

“C’è da dire – ha infatti spiegato – che… non so se sia terapeutico oppure no… ho provato ad informarmi perché sono confusa anch’io… farò quello che mi sento… sono certa che prendere un altro cane sia aassolutamente cosa buona e giusta, di modo che Ginevra possa ‘distrarsi’ dal suo dolore, e dare tutto l’amore che avrebbe dato ancora a Carolina ad un nuovo cuccioletto. Nessuno – ha poi aggiunto – andrà a mai sotitutire Carolina… impossibile… come non si sostituiscono le persone così non si può sostituire un cucciolo. Carolina aveva la sua… il suo carattere… la sua personalità… E nessuno mai ovviamente la sostituirà nei nostri cuori e nella nostra vita, però un cucciolino piccolino aiuterà sicuramente Ginevra e sinceramente anche me. Abbiamo altri cani sicuramente, però Carolina era proprio la cucciola con cui Ginevra è cresciuta… praticamente sono cesciute insieme…”. Karina sta soffrendo – questo almeno è ciò che si evince dalle sue storie – ma non ha intenzione di abbattersi: “Con tanta fatica – queste le sue parole alla fine – si ricomincia a fare tutte le cose che facevamo prima”.