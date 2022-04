UeD, Isabella fa a pezzi Gemma: “Deve esserci”, il motivo non è piacevole

Isabella Ricci dopo Uomini e Donne sposa Fabio e non dimentica la rivalità con Gemma Galgani. Tutto è quasi pronto per il grande giorno, previsto per fine maggio. L’ex Dama è stata intervistata da Nuovo e ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne e delle nozze col suo compagno Fabio Mantovani. Sono davvero tanto innamorati, da quando si sono scelti nel programma non si sono più lasciati. Vivono la loro relazione dividendosi tra Ravenna, dove ha casa lei, e Pescantina, dove vive lui. Isabella ha spiegato di aver dormito sola per tre notti al massimo da quando ha lasciato il programma.

Il matrimonio di Isabella e Fabio sarà una cerimonia con famiglia e amici, molto intima. Si sposeranno a Pescantina, il paese in provincia di Verona dove vive Fabio e dove Isabella si è sentita accolta benissimo sin dal primo giorno. I figli di Fabio sono stati subito amorevoli e accoglienti con lei e vanno molto d’accordo. Tutto si è incastrato alla perfezione nelle loro vite e sono al settimo cielo. Nel corso dell’intervista, però, c’è stato modo di parlare anche di Gemma Galgani, che al contrario di Isabella è ancora nello studio di Uomini e Donne e aspetta l’amore.

Nella domanda le hanno fatto notare che forse gli attacchi di Gemma le hanno portato fortuna, visto che ha trovato l’amore a differenza della Galgani. Nel rispondere, Isabella ha fatto a pezzi Gemma. Prima ha detto che non si è mai sentita ferita dalle sue parole, poi ha aggiunto:

“Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma. Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata”

Un attacco molto pesante, ma che non andassero d’accordo era palese sin dall’inizio. Gemma e Isabella sono due persone totalmente diverse ed era sotto gli occhi di tutti. Se proprio dovesse darle dei consigli allora le direbbe di non riporre aspettative eccessive in un primo incontro con un uomo. In effetti la Galgani appena conosce una persona nuova inizia già a fantasticare e a sognare, cosa che le rimprovera sempre anche Tina Cipollari. “Dopo il primo bacio lei si costruisce castelli tutti suoi”, ha detto ancora Isabella. Per lei è un comportamento sbagliato in una conoscenza, che porta a soffrire anche. Gemma è stata accusata spesso di comportarsi come un’adolescente, per Isabella è proprio una bambina: