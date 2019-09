UeD, Irene Capuano: “La gente falsa? Prima o poi viene a galla”

Irene Capuano risponde alle domande dei suoi follower e lancia una frecciatina

La fidanzata di Luigi Mastroianni è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne sicuramente più amate. Irene Capuano infatti ha conquistato tutti grazie al suo carattere dolce ma soprattutto spontaneo. Per non parlare poi della sua storia d’amore con l’ex tronista, colui che l’ha scelta, che sta facendo sognare davvero tutti. Luigi ed Irene, infatti, formano una coppia a dir poco meravigliosa, amata davvero da tutti. Il loro amore incanta e sono in tanti a desiderare una storia proprio come quella loro. Oggi Irene, che si trova in Sicilia, ha voluto chiacchierare un po’ con le sue fan e su Instagram ha dato loro la possibilità di porgerle alcune domande. La bella Capuano ha quindi rivelato quali sono i suoi progetti futuri, se ha intenzione di cedere a qualche ritocchino e si è espressa sullo scandalo ‘Chiofalo/Fiordalisi’ che in questi giorni ha sconvolto il web. Inoltre in tantissime le hanno fatto i complimenti per il suo carattere e qualcuna le ha addirittura confessato che grazie a lei sta guadagnando un po’ di autostima. Parole che hanno fatto davvero piacere ad Irene tant’è che ha risposto loro con grandi cuori pulsanti.

Irene Capuano: tra chirurgia estetica e progetti futuri

Ecco, come detto sopra, Irene Capuano è una ragazza molto sincera che sicuramente non ha paura di dire la sua. Tante volte, infatti, molte ragazze negano di essere ricorse alla chirurgia estetica invece la fidanzata di Luigi Mastroianni ha ammesso che potrebbe rifarsi il seno: “Perché no? Senza esagerare ovviamente”. Per il futuro, invece, la ragazza ha in progetto di frequentare un corso di moda universitario tant’è vero che in questo periodo sta cercando di raccogliere più informazioni a riguardo. Colpiscono, però, le sue parole sull’amore. Una ragazza le ha domandato se secondo lei l’amore vero esiste ed Irene le ha risposto così: “Esiste … ed arriva quando meno te lo aspetti … l’importante è non accontentarsi mai!”. Ieri sera, l’ex corteggiatrice ha avuto la possibilità di incontrare le sue fan e tante di loro hanno notato la sua timidezza. La Capuano non ne ha fatto mistero ed ha ammesso: “Sono super timida, anche se la mia faccia da cavolo non lo fa percepire. Però ci sto lavorando dai”.

Irene Capuano: “La gente falsa viene sempre a galla”

Tra le domande, qualcuno ha chiesto ad Irene che cosa pensa dello scandalo che ha coinvolto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La ragazza non le ha mandate a dire ed ha risposto così: “Sono sorpresa, cosa si fa pur di guadagnare due spiccioli! Comunque la gente falsa viene sempre a galla, il karma ha il suo tempo…poi lei ha avuto anche il tempo di mettere il filtro mentre piangeva quindi ancora di più sorpresa! La cosa che mi da’ fastidio è che molte di voi si fanno prendere da questa gente non falsa di più, e poi ci siamo noi che ci prendiamo insulto anche senza motivo”.