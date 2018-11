UeD, inaspettato gesto di Rocco: Gianni lo difende ma al pubblico non piace

Uomini e Donne, arriva un’inaspettato gesto di Rocco in studio: Gianni prende le sue difese

Un gesto inaspettato quello fatto da Rocco nel corso della puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha scelto di entrare in studio con in mano tre rose. Gemma ha mostrato subito tutto il suo stupore nel vedere Fredella con i fiori. Inaspettatamente Rocco ha deciso di chiedere scusa e ben tre dame, ma solo per i suoi modi. Infatti, ci ha tenuto a precisare di non ammettere assolutamente alcuna colpa, in quanto non sente di averne. Le due rose bianche le ha donate a Mariangela e Barbara. Mentre la prima ha scelto di accettare, dopo non poche polemiche, la sua rosa, ecco che la De Santis ha deciso di rifiutarla. Secondo Barbara, non vale la pena prendere la rosa di scuse da una persona che comunque pensa di non aver sbagliato e di essere nella ragione. Gianni Sperti non è d’accordo con le due dame, che hanno criticato il gesto di Rocco. L’opinionista è convinto che la De Santis avrebbe dovuto accettare le scuse da parte del cavaliere.

L’ultima rosa, quella rossa, è stata donata a Gemma. Quest’ultima, come Barbara, ha deciso di non accettarla. La Galgani ha preferito restare nella sua posizione. Il cavaliere ha dichiarato che questa rosa rossa ha il compito di ricordarle i loro due mesi trascorsi insieme. “Ricordati di me, di quello che hai passato con me”, ha chiesto Rocco a Gemma. Improvvisamente Fredella si è infastidito, in quanto pare che la Galgani guardasse altre persone per ricevere il consenso. La damma ha ammesso che l’aggressività di Rocco non riesce proprio ad accettarla. Ed ecco che ha deciso definitivamente di non prendere la rosa rossa. Anche in questo caso, Gianni è intervenuto in difesa del cavaliere. Il pubblico non ha pienamente apprezzato il gesto di Sperti. Molti sono i telespettatori che non riescono a comprendere gli interventi dell’opinionista in favore di Fredella.

Uomini e Donne: il pubblico contro Gianni Sperti e Rocco Fredella

Per Rocco la rosa sancisce la fine della loro conoscenza. Ma Gemma ha ribadito di non voler accettare queste scuse in questo modo. A questo punto, Gianni non è riuscito a trattenersi e ha iniziato ad accuare la Galgani di essere una persona maleducata. Il pubblico ora se la prende duramente con Sperti. I telespettatori sono convinti del fatto che il cavaliere sia indifendibile. Pertanto, non comprendono il motivo per cui l’opinionista si accanisca così tanto per difendere Rocco. Inizialmente, ricordiamo che Gianni aveva qualche sospetto proprio su Rocco. Ora il pubblico appoggia le scelte prese da Gemma e Barbara.