UeD, i capelli di Armando scatenano il web: commenti velenosi!

Uomini e Donne è appena tornato e sui social sono già scoppiate le polemiche. Una fra queste riguarda la chioma di Armando Incarnato, che come ogni anno fa molto discutere per via delle sue scelte di stile piuttosto “originali”.

Il programma di Maria De Filippi ha iniziato col botto la stagione 2024-2025, con Gemma Galgani al centro studio e Aurora Tropea con le mani sulla faccia per la disperazione. Il motivo? La conduttrice annuncia un ritorno clamoroso, quello di Armando, il suo nemico numero uno. Ed è così che il bel napoletano ha percorso la storica passerella fino ad arrivare a sedersi nel parterre maschile e non sono mancati i commenti sul suo look!

Armando Incarnato, l’ingresso trionfale a Uomini e Donne e i commenti dei social

La De Filippi ha affermato di vederlo dimagrito e di trovarlo molto bene, al che, lui ha risposto di essersi messo a dieta proprio perchè l’anno scorso Maria gli aveva detto che aveva un po’ di “fianchi”. Tina e Gianni, invece hanno immediatamente sottolineato la scelta dei colori di giacca e pantaloni, un bianco candido sopra una pelle abbronzatissima. “Direttamente da Dubai!” ha urlato la Cipollari vedendolo entrare.

Ma ad esplodere davvero sono stati i social, attenti come sempre a qualsiasi particolare che caratterizza le vecchie conoscenze del programma. In questo caso, a colpire i telespettatori sono stati i capelli di Armando, acconciati in modo tale da creare una frangia così voluminosa tanto da coprirgli quasi gli occhi. Su X è addirittura spuntata una foto meme di un utente che lo ha paragonato ad una specie di uccello con una cresta sulla testa:

Un altro utente scrive anche: “Sembra che abbia una puzzola in testa“, e ancora: “Ma come si fa a prendere sul serio uno col caschetto Playmobil? Potrebbe anche avere ragione ma poi lo guardi e fa ridere“.

In effetti ogni anno il cavaliere partenopeo trova ogni modo per far parlare di sè e anche questa volta non è passato inosservato. Dopo una stagione di latitanza lontano dal programma, Armando è ritornato a Uomini e Donne spiegando di aver passato un periodo molto particolare. In ogni caso, ancora una volta è riuscito a distinguersi scatenando il web che non vede l’ora di vedere come sarà questo percorso amoroso nel dating show di Canale 5.

Per quanto riguarda i suoi look eclettici, tempo fa era stato proprio lui ad affermare di amare il cambiamento continuo della sua immagine e che non capiva come mai il pubblico ha sempre reagito con aspre critiche. Insomma, Armando Incarnato va accettato così com’è, nelle sue trasformazioni ad ogni puntata. Quello che importa è che non abbia altre relazioni fuori, e che non spuntino segnalazioni come ogni anno…