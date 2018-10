UeD gossip, Rocco chiude con Gemma: il cavaliere insospettisce il pubblico

Uomini e Donne gossip: dopo il bacio passionale Rocco chiude con Gemma, ma il pubblico lo accusa

Nel corso della nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne abbiamo visto Rocco e Gemma entrare nuovamente in crisi. Inizialmente viene mostrata una loro esterna, in cui scatta più di un bacio passionale. Tina Cipollari commenta molto negativamente il modo di approcciarsi della coppia. Ma quando ormai tutti sembrano convinti che tra loro vada tutto per il meglio, ecco che Gemma e Rocco fanno presente di essere di nuovo in crisi. Nessuno si sarebbe aspettato che dopo un’esterna così emozionante potessero ritrovarsi nuovamente l’uno contro l’altra. Eppure qualcosa non va proprio tra loro. Ed ecco che il pubblico inizia seriamente a pensare che Rocco sia nel programma per corteggiare Gemma con uno scopo ben preciso: avere notorietà. Infatti, sui social molti telespettatori si dicono sicuri del fatto che il cavaliere sia una persona falsa e che stia fingendo. Proprio il fatto che ogni volta in puntata lui informi il pubblico e i presenti in studio di avere un problema con la Galgani insospettisce il pubblico.

Molti telespettatori iniziano a non credere più a Rocco. A detta del pubblico, a fingere non sarebbe Gemma, bensì il cavaliere. Non solo, tanti lo criticano definendolo una persona noiosa e pesante. C’è, invece, chi è convinto che l’uomo avrebbe potuto abbandonare il Trono Over qualche puntata fa, quando ne aveva avuto l’occasione. Eppure Rocco torna sempre sui suoi passi e continua a frequentare Gemma. Il cavaliere inizia così a insospettire il pubblico. Sappiamo bene che qualunque uomo arrivi a conoscere la Galgani prenda un bel po’ di popolarità, visto che ormai la dama è diventata un’icona del Trono Over. In studio, però, tutti continuano a pensare che sia Gemma quella che non è realmente interessata a questa conoscenza.

Gossip Uomini e Donne: in studio tutti contro Gemma, il pubblico sostiene Gemma

In studio, alcuni dei cavalieri e Gianni Sperti rimproverano Gemma, in quanto sicuri che non sia realmente interessata a Rocco. Eppure il pubblico nutre dei sospetti nei confronti del cavaliere. Per scoprire come andrà a finire tra i due non ci resta che attendere le prossime puntate. I telespettatori, intanto, questa volta sembrano voler appoggiare Gemma. Intanto, Rocco decide di chiudere la conoscenza con Gemma, in quanto è convinto che lei tenga la sua porta chiusa.