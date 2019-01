UeD gossip, Maria De Filippi al centro dello studio: il suo look attira l’attenzione

Uomini e Donne gossip: Maria De Filippi interviene per separare Gemma e Tina e tutti notano il suo maglione Dior

A Uomini e Donne riesce ad attirare l’attenzione del pubblico Maria De Filippi, la quale giunge al centro dello studio per dividere Gemma e Tina. Come al solito, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 21 gennaio, la dama torinese e la Cipollari si lasciano andare a un lungo scontro che crea caos in studio. Dure sono le accuse che l’opinionista riserva alla Galgani, definendola “mummia ammuffita”. Stanca delle continue offese, la dama di Torino si alza dalla sua sedia e raggiunge Tina. Di fronte alla Cipollari, Gemma inizia ad alzare la voce. A questo punto, Maria decide di alzarsi e di lasciare il suo posto, per tentare di calmare entrambe. Ad attirare l’interesse del pubblico non sono più la Galgani e Tina, bensì la De Filippi. La conduttrice cerca di separare le due donne e mostra il suo maglioncino bianco. È proprio la maglia di lana a creare caos sui social. “J’a Dior 8“, c’è scritto nella parte posteriore del maglione.

La conduttrice indossa questo maglioncino bianco e un paio di jeans chiari. I telespettatori iniziano a interessarsi al marchio mostrato da Maria di fronte alle telecamere. Si tratta di un pullover in cachemire di Dior da 1.180 euro. Il maglione non ha potuto non attirare l’attenzione del pubblico, che non nota mai alcun marchio nell’outfit della De Filippi. Infatti, la conduttrice non mostra mai i marchi che indossa. Proprio per tale motivo, i telespettatori sono rimasti sorpresi, tanto che hanno iniziato a ricercare subito il maglione sul web. La conduttrice si sente costretta ad alzarsi e a raggiungere Gemma e Tina per dividerle, proprio così mostra bene il suo outfit.

Caos in studio, ancora una volta, che vede protagoniste Gemma e Tina. La Cipollari continua a non apprezzare il comportamento della Galgani. Ma quest’ultima chiede al pubblico di non credere alle parole dell’opinionista, in quanto lei non è come viene descritta in studio. Da qui nasce uno scontro più acceso che vede poi Maria al centro dello studio.