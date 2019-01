UeD gossip, Luisa e Barbara hanno davvero baciato Alessio? Il mistero

Uomini e Donne gossip: Barbara e Luisa smentiscono il bacio dato ad Alessio, ma Gianni Sperti non ci crede

Un vero e proprio mistero a Uomini e Donne che vede protagonisti Luisa, Barbara e Alessio. Scendendo nel dettaglio, quest’ultimo ha sempre dichiarato di essersi scambiato un bacio con entrambe le dame durante le rispettive conoscenze. Eppure tutte e due continuano a smentire questo suo racconto. Ma cos’è davvero accaduto tra loro? La verità probabilmente non uscirà mai effettivamente fuori, ma Gianni Sperti prende una posizione nella questione. L’opinionista ora si dice sicuro del fatto che le due dame abbiano in realtà baciato Alessio. Com’è arrivato a questa conclusione il ballerino? Nel corso della puntata del Trono Over andata in onda il 7 gennaio, il cavaliere rivela che la sua frequentazione con Laura sta proseguendo a gonfie vele. In particolare, l’uomo dichiara di essersi scambiato un bacio con la dama. Quest’ultima, felice e soddisfatta, conferma. Dunque, da questo racconto Gianni deduce che Alessio, al centro dello studio, racconta realmente quanto accaduto. Infatti, questa volta Laura dà conferma del bacio.

Sperti non crede affatto a Luisa e Barbara. La prima in studio alza un vero e proprio polverone contro il cavaliere. La dama appare profondamente arrabbiata nei confronti di Alessio. Di certo non le manda a dire, neanche a Laura, con cui ha un’accesa discussione in puntata. Nel frattempo, il pubblico sui social è diviso a metà. C’è chi crede alle due dame e c’è chi invece sta dalla parte del cavaliere. Quest’ultimo è stato spesso criticato dal parterre femminile, che lo accusa di non voler realmente a trovare la donna della sua vita. Anche Tina Cipollari non crede affatto alla sincerità di Alessio. Ma Gianni ormai sembra essersi fatto un’idea ben precisa.

Gossip Uomini e Donne: Gianni Sperti dalla parte di Alessio

“Io credo ad Alessio. Un uomo non può alzarsi e dire che ha baciato Barbara. Poi si arrabbia e rimane male quando lei dice che non è vero”, dichiara Gianni in favore del cavaliere. Nonostante l’opinione di Sperti sia stata ben accolta da una bella parte del pubblico, continua a restare il mistero su questi baci. In particolare, quello smentito da Barbara sta creando più curiosità.