UeD gossip, Luigi e il gesto verso Irene: lui pensa ancora alla rottura con Sara?

Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni se la prende con Irene e il pubblico inizia ad avere qualche dubbio: pensa ancora a quanto accaduto con Sara Affi Fella?

Un gesto di Luigi Mastroianni verso Irene a Uomini e Donne fa pensare. Il pubblico è convinto che quanto accaduto con Sara Affi Fella stia ancora tormentando il tronista. Sui social hanno un po’ notato tutti che Luigi sia “terrorizzato” dal fatto che qualcuno possa imbrogliarlo ancora una volta. Ricordiamo che Sara, pur di continuare a lavorare su Instagram, aveva deciso di salire sul trono continuando la sua relazione con Nicola Panico. Dopo di che, ha scelto di uscire dal programma con Luigi. Il Mastroianni aveva creduto alla loro storia e, dunque, ora sembra proprio abbia paura di trovare un’altra donna con le stesse intenzioni di Sara. Sin dall’inizio, il Mastroianni ha dimostrato di essere una persona molto attenta a qualsiasi dettaglio dopo quanto accaduto con la Affi Fella. Un gesto nei confronti di Irene ora fa pensare molto. Luigi non riesce ancora ad andare avanti? Secondo il pubblico, il tronista sarebbe troppo pesante.

Il Mastroianni rivela di aver notato un particolare sull’account Instagram di Irene. Quest’ultima, dopo la scorsa puntata, ha cancellato alcuni follower e diverse foto. Precedentemente, però, la corteggiatrice aveva dichiarato di non essere molto interessata ai social e di essere anche disposta a cancellare il suo profilo. Secondo il Mastroianni, se davvero a Irene non importasse dei social non avrebbe fatto delle modifiche sul suo account Instagram. Da qui si apre un’accesa discussione in studio tra Luigi e la corteggiatrice. Ma a detta del pubblico, il tronista sarebbe troppo esagerato. Quando accaduto con Sara ancora lo tormenta e non riesce a fidarsi di nessuna donna. Infatti, i telespettatori sono sicuri del fatto che Irene abbia un normale profilo Instagram e che non ci sia nulla di male nel fatto che lei cancelli post o follower.

Gossip Uomini e Donne: Luigi Mastroianni insieme a Irene piace, con Antonella un po’ meno

Luigi pensa ancora a quanto accaduto con Sara? Il pubblico ne è convinto e secondo molti telespettatori starebbe rovinando il suo percorso nel programma a causa di questo problema. Irene, nel frattempo, sembra essere entrata nel cuore del pubblico di Canale 5, al contrario di Antonella. Quest’ultima non piace molto ai telespettatori, i quali la trovano una persona troppo pesante.