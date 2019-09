UeD Giulia Cavaglià naso rifatto: le foto prima e dopo

Giulia Cavaglià naso rifatto, l’ex tronista ammette il ritocchino: le news

Giulia Cavaglià ha rifatto il naso! L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato le foto prima e dopo sul suo profilo Instagram, parlando ai fan dell’intervento a cui si è sottoposta. Non si tratta di una vera operazione chirurgica, infatti è un intervento estetico diverso da quello definitivo. Ma Giulia ha raccontato per filo e per segno tutto, anche perché pare siano stati in molti a chiederle informazioni e dettagli, al punto che lei ha indicato la clinica a cui si è rivolta affinché i fan si rivolgano direttamente al suo medico. Avevate notato qualcosa di diverso nel naso di Giulia Cavaglià? La differenza tra il prima e dopo è evidente, ma non ha stravolto il suo aspetto.

Giulia Cavaglià prima e dopo: le foto dopo l’intervento al naso

Dopo aver postato le foto del naso prima e dopo, Giulia ha parlato ai fan del ritocchino a cui si è sottoposta. Ha subito chiarito che non è finita sotto i ferri: “Non ho fatto un intervento di rinoplastica, ho semplicemente fatto il rinofiller. Un intervento che dura dai tre ai quattro minuti, praticamente sono delle mini punturine che ti fanno sopra al naso così da renderlo più omogeneo”. Solo delle punturine quindi, ma possiamo dire che il risultato è soddisfacente e anche lei non se ne è affatto lamentata. L’effetto inoltre non è permanente, come un intervento di chirurgia estetica: “Non è permanente, dopo un po’ si riassorbe e dopo un annetto va rifatto”. Nelle foto prima e dopo di Giulia Cavaglià potrete osservare come è cambiato il suo naso.

Giulia Cavaglià ha rifatto il naso, ma non è chirurgia estetica

L’ex tronista ha poi detto che questo piccolo intervento non è affatto doloroso, e di sicuro meno invasivo della chirurgia estetica aggiungeremmo noi. Speriamo che questa differenza rispetto a un’operazione vera e propria serva a non scatenare haters contro la bella torinese! Voi cosa ne pensate del naso rifatto di Giulia Cavaglià, ha fatto bene a ricorrere a questo piccolo ritocchino o secondo voi stava bene già prima?