UeD Giovanna Abate vuota il sacco sugli ex: chi salva e chi no

Le verità di Giovanna Abate. La giovane 27enne romana ha acquisito popolarità partecipando a Uomini e Donne. Per un paio di stagioni, prima come corteggiatrice e poi come tronista, è stata protagonista delle dinamiche del dating show timonato da Maria De Filippi. Da quando sedeva sullo scranno più famoso di Canale Cinque sono passati circa due anni. Ora, a bocce ferme, tramite una serie di Stories Instagram, la donna ha fatto il punto sulle persone con cui ha vissuto l’esperienza a UeD. A qualcuno ha riservato tenere parole, a qualcun altro delle stoccate velenose. Inoltre la ragazza ha parlato del suo rapporto con il modello Akash Kumar, con il quale c’è stata una liaison.

La prima volta che Giovanna mise piede negli studi del programma fu per corteggiare Giulio Raselli che alla fine la scartò. Successivamente la Abate divenne tronista, scegliendo Sammy Hassan. La relazione evaporò rapidamente con Raselli che commentò la vicenda in modo pungente. Giovanna non se l’è scordato: “Non è cambiato tanto il mio parere su di lui (Giulio, ndr) rispetto ai tempi del fine trono. Avevo letto che non perse tempo a giudicare i perché e i come della fine della mia relazione con Sammy… puntandomi, tanto per cambiare, il dito contro! Ad oggi come allora secondo me lascia il tempo che trova”.

Capitolo Sammy. Lo ha più sentito dopo la fine della love story? Sì, qualche mese fa c’è stato un contatto: “Lui si è fatto sentire questo inverno. Dovremmo prendere un caffè insieme, non c’è stato ancora modo”. Dunque c’è un incontro rimasto in sospeso che potrebbe concretizzarsi.

Dopo che finì la storia con Sammy, Giovanna è stata pizzicata assieme ad Alessandro Basciano, in compagnia di altri amici. Si parlò di un presunto flirt, mai confermato. “È un ragazzo di buona compagnia, molto solare. Spero rimanga sempre così, come l’ho conosciuto io”, ha dichiarato nelle scorse ore la Abate, spendendo dolci parole per il fidanzato di Sophie Codegoni (la coppia è sbocciata nel corso dell’edizione numero sei del Grande Fratello Vip).

Sempre restando in tema Uomini e Donne, l’ex tronista ha parlato anche del corteggiatore misterioso, l’Alchimista, ossia Davide Basolo che è stato anche tra i protagonisti di un’edizione di Temptation Island: “Ci siamo sentiti, ci siamo visti e siamo anche andati a cena… Lui è veramente una bella persona e gli auguro il meglio!”.

Spazio infine ad Akash Kumar. Con il modello, a differenza di Basciano, pare che qualcosa di più rispetto a una semplice amicizia ci sia stato. Il gossip del Bel paese braccò l’ex tronista e Kumar prima che lui partecipasse a L’Isola dei Famosi 2021. In che rapporti è oggi la Abate con il giovane? “Il nostro rapporto è stile montagne russe. Momento di up e down continui. Ci vogliamo bene, e direi che siamo quasi amici”.