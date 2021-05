Giacomo e Martina dopo la scelta a Uomini e Donne si sono raccontati in un breve filmato su Witty Tv. Le telecamere hanno seguito la nuova coppia per vivere insieme a loro le prime emozioni dopo i petali rossi. Emozioni che si leggono chiare e forti sui volti sorridenti dei due neo fidanzati. Giacomo e Martina non si sono staccati più dopo essersi scelti, l’ormai ex tronista ha baciato la fidanzata assumendosi le sue responsabilità viste le regole del distanziamento sociale. Da quel momento erano congiunti, quindi potevano baciarsi come una normale coppia. La redazione però ha ricordato loro tutte le regole e i due si sono assunti le responsabilità di ciò che stavano facendo nel video su Witty dopo la scelta.

Non si staccavano più, si sono tenuti stretti sul divano nei camerini mentre rilasciavano le prime dichiarazioni da coppia. Martina ha raccontato che dopo la giornata passata insieme aveva molte speranze. Sulle sedie rosse però ha vissuto un momento in cui ha pensato che non sarebbe stata lei la scelta. Giacomo ha scelto Martina a Uomini e Donne e ha detto di non avere alcun dubbio. Non più, almeno. Lei invece ha detto di avere tanta voglia di vivere questa relazione e di vedere realizzarsi tutte le immagini che ha nella sua mente di loro due insieme.

La ragazza non ha fretta di fare domande a Giacomo, si conosceranno in modo naturale e ciò che non è venuto fuori fino a oggi verrà fuori dopo. “Andrà bene sicuramente”, hanno detto entrambi. Insomma, sembra sia nato un sentimento molto forte tra Giacomo Czerny e Martina Grado a Uomini e Donne.

Cosa dire dei social? Martina e Giacomo su Instagram non hanno ancora rotto il silenzio, né pubblicato foto e video insieme dopo Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice però ha condiviso tra le sue storie tutti gli auguri dei fan e di altri protagonisti di Uomini e Donne, tra cui Ida Platano e Giulia De Lellis. Quest’ultima ha fatto un augurio molto speciale alla nuova coppia. Nel messaggio c’è un fermo immagine di Giacomo e Martina mentre guardano il video dei loro momenti insieme con la scritta “amore folle”. Giulia ha aggiunto: “Vi auguro un amore così. Mia benedizione”.