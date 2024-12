Ued, Francesca Del Taglia distrutta: il dramma che l’ha colpita

Francesca Del Taglia è tornata sui social per ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto in un momento così difficile. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, ha vissuto un Natale diverso dal solito fatto di lacrime amare e disperazione. Così ha riferito lei stessa ai suoi follower che da anni la seguono e supportano in ogni situazione. A distanza di giorni dal misfatto, si è mostrata triste e sconsolata tanto da fare preoccupare ancora di più i fan.

Cosa è successo a Francesca Del Taglia

Non si fermano le lacrime per Francesca Del Taglia che appare sui social senza filtri e con gli occhi lucidi. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha riferito di aver perso i suoi cuccioli di gatto che sarebbero dovuti nascere in questi giorni. Il parto, invece, non è andato a buon fine e il suo animale domestico è stato sottomesso ad un cesareo d’urgenza, senza, però, alcun risultato positivo.

Lacrime e disperazione

Nel suo post, Del Taglia ha mostrato il suo volto straziato dalla sofferenza, piangendo e raccontando cosa ha vissuto negli ultimi giorni. La sua vulnerabilità ha commosso molti ma allo stesso tempo ha attirato anche critiche e attacchi da parte di una parte di utenti sui social, che hanno giudicato la sua reazione un po’ eccessiva.

Alcuni follower, infatti, hanno polemizzato: “Ma se ti muore qualcuno x un male , x un incidente cosa fai?? Dai non esageriamo sembra che ti hanno ucciso qualcuno….”.

Nonostante ciò, Francesca ha scelto di rispondere con gratitudine a chi le ha mostrato vicinanza e affetto: “Sono stati per me giorni devastanti.. come vi ho raccontato ieri nelle storie .. so che alcuni di voi penseranno ci sono cose più gravi nella vita ( ed è vero ) ma non si può giudicare il dolore degli altri in base alle tragedie più grandi . Ci sarà sempre chi ha vissuto cose peggio delle nostre”. Ha scritto sui social dopo aver vissuto ore e giorni difficili.

L’ex corteggiatrice ha poi tenuto a ringraziare chi ha speso anche solo un minuto del proprio tempo per sostenerla e rassicurarla, sottolineando quanto l’amore riesca sempre ad avere la meglio. “L’amore potrebbe salvare il mondo quindi impegniamoci tutti ad essere la versione migliore di noi stessi e di aiutare il prossimo anche con piccoli gesti .. perché a me mi avete salvata .. grazie”, ha concluso.