UeD, Francesca come Manuela: De Filippi in imbarazzo la ‘scarica’

E così il trono dei giovani si sta lentamente sgretolando. Uomini e Donne sono anni che tenta di ‘riesumare’ il trono dei giovani ma ogni anno la situazione sembra peggiorare. Quest’anno abbiamo assistito all’eliminazione del tronista Alessio. Il quale pare frequentasse indisturbato vari locali della capitale. Pur sapendo che le regole del dating show lo vietavano assolutamente. Poi sarà il turno di Michele. Infatti, come sappiamo dalle anticipazioni che sono uscite, il tronista campano sarà il secondo tronista eliminato. Anche nel suo caso si tratta di violazione delle regole imposte dal programma. Michele si frequentava con altre giovani donzelle al di fuori della trasmissione. E Francesca che fine farà?

La redazione è in seria difficoltà con Francesca Sorrentino. Nelle prime puntate ha dovuto aspettare che la ragazza si ‘sciogliesse’ per poter iniziare a mandare in onda le sue esterne. Poi hanno pensato di farle bere qualche cocktail durante le uscite per far sì che potessero esserci dei contenuti da mostrare. Va detto… con scarsissimi risultati. Le esterne di Francesca non emozionavano all’inizio e non emozionano neanche oggi. Tanto che i suoi corteggiatori vedendo la mal parata hanno ben pensato di darsela a gambe. Così la Sorrentino si è ritrovata nella puntata di ieri completamente sola. Ma non è la prima volta che assistiamo ad una situazione del genere.

Francesca Sorrentino come Manuela Carriero?

Vi ricordate di Manuela Carriero? La tronista pugliese, per altro corteggiata anche da Michele, si ritrovò in un impasse simile a quello di Francesca. Fu al limite dell’imbarazzo la conversazione finale che ebbe con Maria De Filippi. La conduttrice invitava gentilmente Manuela ad andarsene ma la tronista faceva ‘orecchie da mercante’. Poi, alla fine trovandosi senza corteggiatori, ha capito che il suo percorso a Uomini e Donne era terminato.

Con Francesca la redazione si trova in un’analoga situazione. Avendo capito di aver sbagliato tronista sta cercando di dirottare il percorso della ragazza portandola alla decisione di abbandonare il trono. Mancano contenuti, emozioni ed empatia. Francesca annoia e il confronto col trono di Martina non aiuta. Insomma la redazione le ha fatto capire che è giunto il momento di salutarsi. Francesca avrà compresso il messaggio o continuerà imperterrita il suo percorso?