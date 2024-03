UeD, ex tronista pubblica singolo come cantante: “Sembra Irama!”

Un noto ex tronista di uno dei programmi più amati di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha deciso di dare una svolta alla propria vita e dedicarsi alla carriera musicale. Si tratta precisamente di Francesco Monte, che aveva partecipato anche al Grande Fratello Vip. Con il singolo “Repetir” l’ex corteggiatore ha iniziato il suo nuovo percorso come trapper, dopo anni nel mondo dello spettacolo. Come molti artisti della scena, anche lui ha deciso di assumere un nome d’arte e adesso è conosciuto con l’alter ego di Kinari. La canzone è stata annunciata sul suo profilo ufficiale di TikTok. Dietro il suo annuncio c’è una strategia marketing pensata nei minimi dettagli. Non si tratta, difatti, di un cambio di rotta totalmente improvviso. Monte ha precedentemente eliminato tutti i post su Instagram fino alla rivelazione di un look totalmente rinnovato caratterizzato da treccine ed occhiali da sole.

Immediatamente i fan dell’ex tronista hanno notato una somiglianza della sua voce con quella di un noto cantante vincitore di Amici. Si tratta di Irama, reduce dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua “Tu no”. Qualcuno, invece, la similitudine l’ha trovata con un altro partecipante della kermesse canora, Fred De Palma.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sui social in merito al percorso musicale intrapreso da Francesco Monte:

Effettivamente, ascoltando il suo singolo d’esordio, il sound potrebbe ricordare un po’ quello di Irama. Anche il colore della voce di Francesco è simile a quello del cantante. Possibile quindi che l’ex tronista abbia tratto ispirazione per la sua nuova carriera musicale proprio dall’artista. Avere delle influenze, in fondo, è del tutto normale. Il brano è caratterizzato da sonorità fresche ed accattivanti tipiche della musica trap. La scelta di lanciarsi proprio in questo genere musicale, tanto in voga soprattutto tra i giovani, probabilmente non è casuale ma rispecchia un desiderio di innovazione e rottura con il passato. Francesco Monte, dopo le esperienze nei reality, sembra difatti voler esplorare nuovi orizzonti emotivi e artistici.