UeD, ex Dama attacca Samantha: “Quanta ipocrisia, non la tollero”

Valentina Autiero non le manda a dire e durante la puntata di oggi si è scagliata contro la tronista e contro Luca, un Cavaliere degli Over

La puntata di Uomini e Donne di oggi ha scatenato i commenti di Valentina Autiero. L’ex Dama ha condiviso su Instagram i suoi pensieri su ciò che stava guardando. Ha attaccato sia la tronista Samantha Curcio sia il protagonista Over Luca Cenerelli. La prima è finita nel suo mirino quando ha parlato ancora una volta del corteggiatore Alessio, mettendo in dubbio la sua capacità di affrontare i problemi della vita. Una perplessità che ha manifestato già in precedenza ma che oggi è tornata al centro delle discussioni. Alessio si è sentito giudicato anche dall’altro corteggiatore di Samantha, mentre la tronista ha spiegato che il suo era un semplice dubbio e che per lei è importante avere accanto un uomo che sappia rimboccarsi le maniche.

Su Twitter sono tante le critiche fatte alla tronista, sia su questo punto sia su tanti altri. Non ha particolarmente conquistato il pubblico, insomma. Oggi anche Valentina ha attaccato Samantha su Instagram:

“Quanta ipocrisia in questa ragazza. Ora se uno non ha affrontato alcuni problemi non sarà mai in grado di affrontarli. Lei è superiore e più brava perché ha sofferto, no vabbè!”

Ha aggiunto che non potrebbe permettersi di parlare in questo modo di una persona che conosce da poco tempo. Samantha non può sapere come Alessio affronterebbe la vita. Valentina ha raccontato che anche lei ha affrontato diverse difficoltà nella vita, ma non per questo giudica chi è stato più fortunato di lei. “Io questa non la tollero proprio”, ha scritto infine. In puntata poi si è parlato del Cavaliere Luca, che ha raccontato con parecchio entusiasmo della serata con una Dama con cui però poi ha chiuso la conoscenza. Valentina si è espressa così:

“Io non ci credo ora anche questo che sta due ore a parlare della serata per dire poi non ci esco più. Ma allora che ca…o la racconti a fare con questo entusiasmo giusto per stare seduto il più possibile al centro!”

Intanto in puntata Gianni Sperti ha chiesto a Luca come mai rivolgesse tante domande alle pretendenti sulle sensazioni avute su di lui. Lo ha trovato un modo per tergiversare, non riusciva a comprendere come potesse influire la percezione del suo essere romantico, per esempio, sull’essere interessato a una conoscenza. Luca ha spiegato che invece per lui era importante sapere come arriva a una persona. Di diverso avviso è Valentina, che ha continuato a commentare la puntata.

Secondo lei, Luca farebbe tante domande alle donne che arrivano in studio per conoscerlo solo per rimanere più tempo al centro dello studio. In più ha scritto che, sempre secondo lei, Luca sarebbe d’accordo con una Dama che sta frequentando. Ha fatto il nome di Federica, seppure in studio oggi sia stata Elisabetta a piangere per lui. Valentina ha accusato Luca: “Chiaro che sono in accordo. Stanno insieme di sicuro, stanno solo allungando il brodo per rimanere di più tutto qui”. Valentina ha anche taggato il profilo di Uomini e Donne e ha ironizzato scrivendo che stare a casa le fa un brutto effetto.