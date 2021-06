UeD, ex corteggiatrice incinta dopo un aborto svela nome e sesso del bebè

Ester Glam, ex corteggiatrice di Uomini e Donne (fece la corte al tronista Paolo Crivellin), è in dolce attesa per la seconda volta. L’annuncio è giunto a fine maggio, via social. Nelle scorse ore la giovane ha invece reso noto il sesso e il nome del bebè che porta in grembo. Nel farlo si è sempre affidata a Instagram su cui si è immortalata con il compagno Luca Baldacci e il loro primo figlio Gabriele (2 anni).

L’ex volto di UeD aspetta un altro maschietto che si chiamerà Brando. Oltre ad averla resa nota con un gioioso commento, la notizia è stata data anche ‘plasticamente’, con uno scatto di famiglia in cui Luca ed Ester, che stringe la mano di Gabriele, li si vede afferrare un fumogeno azzurro, stesso colore del fiocco che tra qualche mese appenderanno sul portone di casa, accogliendo il loro secondo frutto d’amore.

“Il nostro mondo si tinge di nuovo di AZZURRO. Ti ho desiderato tanto. Ho sperato con tutte le mie forze di poter dare a Gabriele un alleato per la vita e ho fortemente voluto un altro uomo di cui innamorarmi alla follia. Mamma non vede l’ora di darti tutto l’amore del mondo insieme al tuo fratellone un po’ maldestro e caciarone, e al tuo papà dolce e protettivo. Saremo una squadra perfetta BRANDO TI ASPETTIAMO!”. Così la Glam su Instagram. Il post è subito stato commentatissimo dai fan, che si sono affrettati a fare le congratulazioni alla giovane.

Ester Glam nel dicembre 2020 visse una vicenda tanto delicata quanto dolorosa. Dopo essere rimasta incinta, dovette affrontare un aborto spontaneo. Lo comunicava sempre tramite i suoi profili social, in cui spiegava che la scelta di rendere pubblica la notizia derivava dal fatto che c’era da parte sua la convinzione che la “condivisione”, anche dei momenti difficoltosi, “fa bene”. Alla luce di ciò, quel passaggio dell’ultimo post (quello cioè in cui ha svelato nome e sesso del bebè) in cui afferma “Ti ho desiderato tanto” assume un significato più profondo e non ‘classico’.

UeD, il percorso di Ester e cosa ha fatto dopo il programma

Ester, nel dating show di Canale Cinque, provò a conquistare il cuore di Paolo Crivellin, senza riuscirvi. Dopo aver lasciato gli studi del programma, fu protagonista di un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, Mattia. Tuttavia la ri-unione durò poco. Dopo il naufragio d’amore, la Glam incontrò lo chef Luca Baldacci al quale è ancora oggi legata: nell’agosto 2019 la coppia ha accolto il suo primo frutto d’amore, Gabriele. Adesso è in trepidante attesa di Brando.