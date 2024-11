UeD, ecco perché il trono di Francesca non convince: scenderà l’ex

Uomini e Donne è un programma che va avanti davvero da moltissimi anni. I più affezionati si ricordano di certo delle coppie che hanno fatto emozionare davvero. Questi amori difficili e pieni di ostacoli che poi alla fine vedevano finalmente la luce. Coppie con terzi incomodi che allungavano il momento in cui i due innamorati si sarebbero finalmente trovati. Addirittura abbiamo assistito a dei troni che finivano male per poi ritrovare gli stessi protagonisti nel trono successivo. Pensiamo a Teresanna Pugliese e Francesco Monte oppure a Serena Enardu e Giovanni Conversano. Queste coppie sono rimaste nel cuore di tutti noi perché ci hanno fatto emozionare tantissimo.

Queste emozioni scaturivano da sentimenti veri. Si trattava di storie reali raccontate attraverso il piccolo schermo e tramite la voce narrante di Maria De Filippi. Erano innamoramenti spesso sofferti, altre volte talmente riusciti da creare una famiglia (e anche un business!). Però c’era una verità di fondo che ci faceva credere in quell’amore sofferto. Oggi il problema è semplicemente questo. Non ci sono sentimenti. Si parte dall’idea che il trono possa essere un trampolino di lancio per un futuro lavorativo come influencer. Il lui o la lei di turno, senza neanche parlarne, hanno una sorta di tacito accordo. E alle volte avviene che il tronista sia talmente legato a quel pensiero da non riuscire suscitare alcun tipo di empatia. Francesca Sorrentino, oggi al trono, lascia esattamente quella sensazione.

Francesca Sorrentino non convince per niente e il pubblico sospetta

Il fatto che a Temptation Island sia risultata molto sincera e anche un po’ “zerbina” potrebbe aver condizionato il nostro pensiero. Insomma eravamo tutti convinti della sua buona riuscita. Invece qualcosa è andato storto. Il trono non decolla. Francesca non crea alcun tipo di rapporto costruttivo con nessuno dei corteggiatori. Resta tutto su un piano decisamente superficiale. Tanto che gli autori hanno dovuto strutturare delle esterne ad hoc per lei. Intanto le fanno bere un bel cocktail per farla “sciogliere”. Poi lei e il corteggiatore si scambiano qualche parola e fine. Insomma nelle scorse edizioni la De Filippi non le avrebbe nemmeno mandate in onda queste esterne.

Allora ragionando sull’andamento del trono di Francesca ci siamo chiesti: e se lei stesse prendendo tempo in attesa di qualcuno? La risposta è certamente azzardata ma non impossibile. Francesca, infatti, potrebbe essere in attesa di Manuel, il suo ex fidanzato. Non che lui sia necessariamente d’accordo con lei. Magari è solo il desiderio di lei. L’atto estremo di “zerbinismo” con cui tenta di riconquistarlo un’ennesima volta. D’altronde lui stesso ha ammesso che se si fosse accorto di provare ancora qualcosa per lei sarebbe sceso a corteggiarla. Speriamo davvero di non avere ragione!