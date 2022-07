UeD, dramma: morta madre di un’ex nota corteggiatrice di Andrea Zelletta

Grave lutto per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Klaudia Poznanska. Lei stessa dà il triste annuncio sulla morte della madre. Una notizia drammatica, che non svela i dettagli, ma che fa percepire tutto il dolore che sta provando. Chi ha seguito il percorso di Andrea Zelletta sul trono ricorderà indubbiamente Klaudia. Alla fine, l’ex tronista decise di concludere la sua esperienza scegliendo Natalia Paragoni, con cui ancora oggi forma una coppia stabile. La scelta fu una grande delusione per la Poznanska, che dimostrò più volte di essere davvero molto interessata ad Andrea.

Alla fine per lei non arrivò il lieto fine, ma il pubblico ha continuato a seguirla per sostenerla e supportarla in questi anni. Ed è ai suoi fan che, in queste ore, l’ex corteggiatrice dello show di Maria De Filippi fa sapere che sua mamma è morta. La Storia di Instagram che annuncia il triste evento non lascia spazio ad alcun dubbio. Klaudia Poznanska saluta pubblicamente sua madre, mostrando il suo dolore.

“Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni. Tutto quello che farà sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto. Sarai orgogliosa di me, te lo prometto. Ti amo angelo mio”

Parola inequivocabili quelle che l’ex corteggiatrice del Trono Classico usa per dire addio alla mamma sui social. Un modo per dare il suo saluto pubblicamente e per far sapere ai fan che sua madre non c’è più. Klaudia non svela ulteriori dettagli su quanto accaduto. Sicuramente, quando e se se la sentirà, avrà modo di parlare con il pubblico che ormai da anni la segue.

Durante il suo percorso nel dating show del pomeriggio di Canale 5, la Poznanska aveva dimostrato di avere un legame fortissimo con sua mamma. Infatti, durante le sue esterne con Andrea Zelletta, aveva raccontato di essere cresciuta insieme alla madre, senza una figura paterna. Pare che il padre, secondo i suoi racconti, non sia stato mai presente nelle loro vite.

Proprio per questo motivo, Klaudia si ritrovò a 16 anni a doversi fare carico di determinate responsabilità. Come lei stessa raccontò, ha sempre cercato di aiutare la sua famiglia economicamente lavorando. Durante il suo percorso da corteggiatrice, la Poznanska aveva inoltre sottolineato quanto fosse importante per lei stare accanto alla madre, senza mai lasciarla sola, a causa delle difficoltà che ha dovuto affrontare.

La storia di Klaudia Poznanska a UeD aveva appassionato il pubblico di Canale 5, durante la stagione stagione 2018-2019. Si è così posizionata tra le corteggiatrici più apprezzate e amate della trasmissione. Dopo questa esperienza, non ha più vissuto particolari esperienze sul piccolo schermo. Nonostante ciò, grazie proprio a quel percorso, è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico, che ancora oggi è lì a sostenerla.