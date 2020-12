UeD, Daniela assente: “Non mi hanno più richiamata”, cos’è successo

La Dama del Trono Over non è presente in studio da qualche puntata: oggi si sfoga e spiega come mai non prende più parte alle registrazioni

Daniela Di Napoli è, o forse era, uno dei nuovi volti del Trono Over di Uomini e Donne, ma nelle ultime registrazioni è sempre assente. Il suo arrivo nel parterre femminile è avvenuto dopo lo stop del programma per il Covid. Daniela ha spiegato in una intervista a Solo Gossip di aver deciso di partecipare a Uomini e Donne vedendo l’arrivo di Nicola per corteggiare Gemma. Ha deciso di mettersi in gioco e subito dopo la telefonata è arrivata nel Trono Over. Nella nuova stagione è stata protagonista al centro dello studio con Simone, con cui però non è andata bene. Poi ha iniziato una conoscenza con Saul e Riccardo, ma anche con loro tutto si è interrotto.

Ma perché in questo periodo non è più presente in studio? A questa domanda lei ha risposto così: “Non sono stata richiamata”. Non è successo nulla con la redazione, o meglio nessuno screzio. Dietro queste decisioni ci sono delle scelte fatte anche da Daniela. Lei stessa infatti ha raccontato che un ragazzo dopo averla vista in televisione ha provato a contattare la redazione per corteggiarla, ma pare non sia stato possibile. A questo punto il ragazzo ha iniziato a mandare dei messaggi a Daniela, fino a quando si è presentato davanti al cancello degli studi dove si registra Uomini e Donne.

Era un sabato sera quando Daniela è arrivata agli studi Elios per registrare. Lei era pronta per la puntata, ma è stata chiamata e le hanno detto della presenza di questo ragazzo fuori al cancello. Lui non è potuto entrare, quindi è uscita lei e hanno parlato. A quanto pare Daniela è stata molto felice di incontrarlo. Nel corso dell’intervista infatti ha spiegato:

“Alla fine, quando mi hanno detto che dovevo uscire, sono rimasta contenta. Perché quello che avevo dentro, non mi appassionava così tanto come mi appassionava lui. Perché verso questo ragazzo provavo un interesse anche solo nel messaggiarci. Anche la redazione mi ha detto di non precludermi la possibilità di conoscerlo e ci ho provato”.

Quindi la redazione non ha affatto messo alla porta Daniela. Semplicemente lei ha iniziato una conoscenza con questo ragazzo al di fuori della trasmissione e per questo la redazione non l’ha più chiamata per le registrazioni. Purtroppo però tra Daniela e questo ragazzo è durata meno di una settimana e adesso l’ex Dama è di nuovo single. Tornerà a Uomini e Donne? Non ne è così certa. Se dovessero richiamarla, ha spiegato, si sentirebbe fuori luogo perché è ancora provata dalla conoscenza con il misterioso ragazzo del cancello. “Avevo creduto che potesse nascere qualcosa con lui. Mi ero fatta delle aspettative”, ha spiegato.