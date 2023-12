UeD, Czerny colpito da aneurisma: operato d’urgenza, come sta

Ore di apprensione per Giacomo Czerny. L’ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato ai suoi followers di aver avuto un importante problema di salute che lo ha costretto al ricovero in ospedale e a un’operazione d’urgenza. Al suo fianco la fidanzata Martina Grado, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi, e tutta la sua famiglia. Ecco che cosa è successo all’ex tronista.

Il ricovero e l’operazione d’urgenza

Nel pomeriggio di ieri Giacomo Czerny ha condiviso con i suoi followers un’Instagram story nella quale comunicava di trovarsi in ospedale, senza specificare il motivo per il quale si era reso necessario il ricovero. Un comunicato che ha mandato nel panico i fans, che a quel punto hanno iniziato a fare mille congetture sulle condizioni di salute di Czerny e sul perché si fossero rese necessarie delle cure sanitarie.

“Poi vi racconto”, aveva scritto l’ex tronista a corredo della story nella quale si è mostrato in un letto d’ospedale con una flebo al braccio. Poi, ieri sera lo stesso Czerny ha voluto in qualche modo tranquillizzare tutti i suoi fans dando la dura notizia: il 28enne è stato operato d’urgenza a causa di un aneurisma cerebrale. Una vera e propria doccia fredda.

A quel punto, Czerny ha spiegato nel dettaglio come si è accorto dell’aneurisma e di quale sia il suo stato d’animo attuale, precisando come sia importante avere accanto le persone che si amano in un momento così difficile della propria vita.

La scoperta dell’aneurisma

Stando alle parole dell’ex tronista, tutto è iniziato da un mal di testa che non lo lasciava in pace. Una fortuna che non tutti hanno, quella di scoprire in tempo di avere un aneurisma prima che sia troppo tardi e che le conseguenze siano irreversibili.

Un aneurisma è la dilatazione di un’arteria cerebrale, particolarmente soggetta a rottura. Non tutti gli aneurismi però sono destinati a rompersi provocando un’estesa emorragia cerebrale, motivo per cui non tutti i pazienti vanno incontro a operazioni d’urgenza. Normalmente gli aneurismi più piccoli presentano un basso rischio di rottura e quindi si preferisce non intervenire chirurgicamente. Questo perché ovviamente l’operazione porta con se dei rischi non indifferenti.

Il dato sconvolgente però è un altro: a oggi il 90% degli aneurismi cerebrali si presenta come asintomatico e per questo motivo non viene scoperto fino alla sua rottura. Solo nel 10% dei casi, prima della rottura possono comparire alcuni sintomi come mal di testa, problemi alla vista e dolore nella sede oculare. Insomma, da questi dati sconvolgenti si capisce bene come Czerny, nella sfortuna, sia stato particolarmente fortunato.

Da li i controlli medici di routine e la terribile scoperta. Czerny ha definito il suo aneurisma come “una bomba a orologeria” pronta a esplodere da un momento all’altro, motivo per il quale i medici gli hanno consigliato di operarsi il prima possibile.

Insomma, a pochi giorni dalle feste, l’ex tronista si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita ma non è solo: “Tutto si affronta, si piange tanto ma si affronta. […] Se hai una famiglia bellissima come la mia, una ragazza speciale come la mia, amici stupendi. Tutto è più facile.”

Ora l’ex tronista sembra stare meglio e l’unico desiderio dei suoi fans e di tutta la sua famiglia è che si riprenda completamente e il prima possibile. Nei commenti sotto al suo post sono letteralmente fioccate parole di vicinanza e sostegno, che dimostrano come ancora oggi Czerny sia apprezzato e amato dal pubblico. Inutile negarlo, la strada per il recupero completo sarà lunga e difficile ma l’ex tronista ha accanto chi lo aiuterà a superare questo grande ostacolo che la vita gli ha messo davanti e tornare più forte di prima.