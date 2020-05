UeD, chat ambigue allertano Veronica: ragazza per Giovanni dopo 13 anni

Veronica Ursida, Giovanni e Roberta Di Padua: caos a Uomini e Donne

La storia di Veronica Ursida con Giovanni potrebbe riservarci non pochi colpi di scena, visto che la Dama di Uomini e Donne Over pur essendosi detta coinvolta non ha voluto dare alcuna esclusiva dopo quanto accaduto in quarantena. Cos’è successo esattamente? A raccontarlo è stata proprio lei e a confermarlo è stato lui che ha cercato però di minimizzare. Ma procediamo con ordine. Dopo la prima parte della puntata dedicata a Gemma Galgani si sono sedute al centro dello studio Veronica e Roberta Di Padua che – come forse ricorderete – erano interessate allo stesso uomo, cioè il già citato Giovanni che alla fine ha scelto la prima scatenando le ire della seconda.

UeD, Veronica e Giovanni innamorati? Tanta sintonia, Roberta out

“Una persona con cui ci hai parlato, l’hai sentita, vi siete scritti, non è possibile che io mi arrabbio e tu chiudi”, queste le parole di una Roberta delusa dall’atteggiamento di Giovanni: per lei il Cavaliere avrebbe potuto fare un passo indietro e continuare a conoscerla se solo fosse stato realmente interessato. “Ci ho pensato in questi giorni – ha raccontato Roberta –, e quando l’ho ricercato in quell’occasione la mia era una sorta di apertura…”. “Mi sono sentito tradito – ha ribattuto Giovanni confermando la sua chiusura nei confronti della Di Padua – perché fino al giorno prima era tutto tranquillo, poi il giorno dopo è arrivata qui agguerrita. Mi sembrava una cosa studiata per attaccarmi!”. A un certo punto Maria De Filippi gli ha anche chiesto se avesse voluto continuare a conoscere Roberta ma il suo atteggiamento è stato chiarissimo: “Per me sarebbe una mancanza di rispetto verso Veronica. Non sarei vero. Sentirla e poi stare molto più avanti con lei sarebbe anche una mancanza di rispetto per lei”. Cosa c’è che non è andato giù allora a Veronica?

Veronica non si fida di Giovanni: spuntano chat con ragazza dopo 13 anni

Mentre i tre si confrontavano è venuto fuori che una ragazza che aveva causato la rottura tra Giovanni e l’ex molti anni fa è tornata a farsi viva proprio con lui: a raccontarlo è stato proprio il Cavaliere spiegando che sono passati ben tredici anni. In seguito è emerso che Giovanni ha continuato a chattare con questa ragazza e che alcuni messaggi fossero effettivamente troppo ambigui: cosa che ha scosso non poco Veronica che a un certo punto durante i giorni di quarantena era quasi pronta a chiudere. Tutto è cambiato quando lui ha iniziato a insistere dandole le prove del fatto che non ci fosse assolutamente nulla tra lui e la ragazza e che lei gli avesse davvero fatto del male in passato. Nonostante questo la Ursida non ci è parsa convinta del tutto, tant’è che non ha voluto concedergli l’esclusiva scatenando una reazione inaspettata in lui, infastidito dalla sua titubanza. Insomma abbiamo visto molta incertezza che trova conferma pure nei post di Veronica su Instagram: in puntata i due ci sono sembrati in sintonia ed è strano che la Dama degli Over non abbia dedicato a Giovanni neanche una parola. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.