UeD Cerioli presto all’Isola 2021, Arianna avverte: “Giù le mani…”

L’ex corteggiatrice non parla apertamente della prossima esperienza di Andrea in Honduras, ma i riferimenti sono abbastanza chiari

C’è grande attesa per l’arrivo di Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021 e, intanto, a parlare ci pensa Arianna Cirrincione. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatrice genovese non cita direttamente il reality condotto da Ilary Blasi. Ma la 25enne parla dell’effetto che Cerioli avrebbe in una trasmissione del genere. Innanzitutto le viene fatto presente che Andrea è un tronista che ha lasciato il segno e su questo non ci sono dubbi. Ma perché è riuscito a riscuotere questo successo anche tra chi aspira al trono? Arianna crede che ciò sia avvenuto perché Andrea è una persona “vera e spontanea”. Il suo scopo era quello di trovare l’amore e l’ha dimostrato quando ha deciso di fare la scelta in un momento inaspettato e in modo improvviso, senza troppi marchingegni.

C’è chi lo definisce “il concorrente perfetto di un reality”, fa notare la giornalista che intervista la Cirrincione. E qui non si può non fare riferimento alla sua prossima esperienza in Honduras. A detta di Arianna, Andrea ha molte sfaccettature ed è in grado “di dare tanto a un programma”. Lo definisce “dolce, impulsivo, determinato”. L’ex corteggiatrice sa che il Cerioli “ha tanto da dire e da dare”. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, sebbene non manchino le giornate di litigate. Sono molto felici insieme e per il futuro ci sono in ballo dei progetti. Nonostante ciò, a entrambi non piace programmare le cose.

Sarà una fidanzata gelosa Arianna di fronte al piccolo schermo quando il Cerioli approderà all’Isola dei Famosi 2021? Sa che Andrea è un ragazzo molto apprezzato e lei sì, è gelosa! Cerca di non attaccarsi troppo a queste cose, in quanto sa che il tutto fa parte del loro lavoro. Infatti, non è la tipa che si arrabbia di fronte a determinate situazioni:

“Se fanno i complimenti al mio ‘boy’ mi fa solo piacere. Però, ecco… giù le mani! Come ho detto e sottolineo, è il mio boy!”

Con queste dichiarazioni, però, la Cirrincione non cita l’esperienza in Honduras. In nessuna parte dell’intervista, in realtà, l’ex corteggiatrice parla del reality, ma i riferimenti sono abbastanza chiari. Probabilmente prima di parlarne apertamente, Arianna dovrà attendere lo sbarco di Andrea sull’isola. Inoltre, con queste parole pare che le naufraghe siano state avvertite! Ci sono delle cose che la 25enne genovese non perdonerebbe mai al fidanzato:

“Le mancanze di rispetto. Come ad esempio un tradimento, ma non solo questo. Ci sono varie cose che non potrei perdonare, non una in particolare. Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili”

Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono dei limiti che si pongono tra loro. La stessa Arianna fa notare che sono “uno la spalla dell’altro”. Sono sempre pronti a spronarsi l’uno l’altro e non vorrebbero mai limitarsi. Pertanto, la Cirrincione sembra aver dato la giusta spinta al Cerioli in vista di questa nuova esperienza nel reality show di Canale 5.

Di recente un altro ex tronista ha preso parte a un programma televisivo, ripreso 24 ore 24. Si tratta di Andrea Zelletta, arrivato in finale al GF Vip 5. Arianna ammette di avere avuto modo di incontrare Natalia Paragoni qualche volta. Su entrambi esprime bellissime parole, facendo notare che per lei sono una bellissima coppia.

La Cirrincione non è la tipa che il pubblico vede coinvolta in polemiche sui social. Non ama farsi notare per queste cose e non si diverte a punzecchiare gli altri cercando di affossarli. Anzi, crede “nel girl power”. Non le interessano queste dinamiche, guarda il suo e pensa al suo. “Il male lo lascio agli altri”, conclude Arianna.

Intanto, a breve, il pubblico avrà modo di conoscere meglio la casa di Andrea e Arianna, che hanno preso parte a MTV Cribs Italia.