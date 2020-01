UeD dramma per l’ex tronista Carla Velli: morto l’ex, padre di suo figlio

UeD tragico lutto per l’ex tronista Carla Velli: è morto il padre di suo figlio e suo ex. Le parole della donna che fu scelta da Francesco Arca

L’ex tronista di Uomini e Donne Carla Velli piange la scomparsa di Matteo, suo ex nonché padre di suo figlio Emanuele. Da quanto trapelato finora l’uomo, di professione imprenditore e 38enne, sarebbe morto suicida. Con Carla ha vissuto un amore lungo due anni. Addirittura i due avrebbero dovuto convolare a nozze tra il 2017 e il 2018, ma con il procedere del rapporto sarebbero emerse insanabili differenze di vedute. Alla fine la love story naufragò. Tuttavia i due ex rimasero in contato e legati dal loro frutto d’amore, nato nell’ottobre di due anni fa. Ricordiamo che Carla ebbe una breve love story anche con Francesco Arca, che la scelse nel programma di Maria De Filippi.

“Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza, di tristezza, di incredulità. Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”. Questo il messaggio social di Carla Velli dopo la morte di Matteo il cui corpo sarebbe stato ritrovato senza vita sabato mattina, a Mestre, nel’Ostello Anda Venice, come riporta Fanpage.it che aggiunge dei dettagli sulla tragica vicenda: “Una struttura ricettiva di lusso. L’imprenditore, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato attraverso una overdose di farmaci. A dire però cosa è effettivamente successo, sarà soltanto un’indagine della magistratura.”

UeD Matteo e il ritrovamento del cadavere

Secondo le prime ricostruzioni, Matteo era arrivato nella struttura ricettiva venerdì. Dopo diverse ore, il personale dell’ostello, non riuscendo ad avere contatti con l’ospite nonostante numerosi tentativi, ha deciso di sfondare la porta. A quel punto ha trovato il corpo senza vita dell’uomo Gli addetti alla reception hanno detto che gli era apparso tranquillo, senza alcun problema.